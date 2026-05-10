美媒：以色列戰前在伊拉克設秘密基地 美國知情

華爾街日報今天引述包括美國官員在內的知情人士報導，以色列在伊拉克沙漠設立一處秘密軍事前哨，以支援對伊朗的空中攻擊行動。為避免基地曝光，以色列曾對差點發現該處的伊拉克軍隊發動空襲。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導指出，以色列在美國知情的情況下，於美以對伊朗戰爭爆發前夕建造了這處設施。這個基地駐有以色列特種部隊，並作為以色列空軍的後勤樞紐，同時安置了負責協助失事以軍飛行員的搜救小組。

這處基地的存在於今年3月初差點曝光。當時伊拉克國營媒體報導，一名牧羊人通報該區有直升機活動等異常軍事紀錄。

伊拉克軍方隨後前往調查，但知情人士透露，以色列部隊採取空襲行動阻止伊拉克軍隊靠近，成功避免基地曝光。

伊拉克於3月稍晚向聯合國提出申訴，指外國部隊對伊拉克境內發動空襲，並歸咎於美國。不過，華爾街日報援引知情人士說法表示，美國未參與這次攻擊。

路透社還未能獨立核實華爾街日報導的報導。以色列總理辦公室暫未回應路透社置評請求。