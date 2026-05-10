英部署驅逐艦至中東 準備參與多國護航行動

英國今天表示，正將防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）部署至中東，為可能的多國聯合行動做準備，以便在情況允許時確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運運作安全。

綜合路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，「龍號」於伊朗戰爭爆發後不久的3月被派往東地中海，協助防衛賽普勒斯。

這次調往中東緊隨法國將航空母艦打擊群部署至紅海南部的行動。英法兩國正合作制定防禦計畫，以期恢復荷莫茲海峽這條貿易要道的信心。

英國國防部表示，龍號將協助掃雷行動，並在「純粹防衛性」的計畫下保護船隻安全。

英國國防部發言人表示，事先部署「龍號」是審慎規劃的一環，確保英國能在條件成熟時，在英法共同主導的多國聯盟架構下，投入維護海峽安全的任務。

隨著美國與伊朗為期的10週戰爭可能出現降溫契機，法國與英國正著手提出相關計畫，以便在情勢穩定後，為荷莫茲海峽安全通行鋪路。

該計畫需與伊朗協調，目前已有十多個國家表達參與意願。

不過，路透社報導指出，由於英國皇家海軍規模不如以往，且有部分船艦在替代船艦到位前已退役，英國參與任何護航任務的能力將受到限制。