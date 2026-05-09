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英軍宣布將派「龍號」驅逐艦赴中東 參與保護荷莫茲海峽任務

聯合報／ 編譯曾子榛／即時報導
英軍「龍號」驅逐艦。法新社
英軍「龍號」驅逐艦。法新社

路透報導，英國9日表示，將派遣英軍驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）前往中東，準備在未來情勢允許下，參與保護荷莫茲海峽行動。

龍號在美伊戰爭爆發後不久，便於3月前往東地中海協助防衛塞普勒斯。

法國先前宣布將「戴高樂號」航艦打擊群部署至紅海後，英國跟進派出「龍號」至中東。兩國正共同擬定防禦計畫，以恢復外界對荷莫茲航線的信心。

英國國防部發言人表示：「經過審慎規劃後決定預先部署龍號，確保英國準備好加入英法共同領導的多國聯盟，共同維護該海峽的安全。」

隨著美國伊朗討論美伊戰爭退場方案，法國與英國一直在推動一項提案，旨在為局勢穩定後船隻安全通過荷莫茲海峽奠定基礎。

目前約有12個國家表示願意參與該計畫，但仍需與伊朗協調。此外，英國海軍參與護航的能力，將受到兵力吃緊限制。如今的英國海軍規模已遠不如以往，部分艦艇不得不在替代艦尚未到位前提前除役。

以色列 伊朗 美國 中東 荷莫茲 荷莫茲海峽

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