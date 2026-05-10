考驗停火 美戰機襲擊伊朗油輪

美軍八日又對二艘伊朗油輪開火，讓原本脆弱的停火局勢更加緊張，也讓外界質疑終結戰爭的談判前景。美國總統川普受訪時則表示，與伊朗的衝突尚未結束。

美軍中央司令部表示，一架美軍Ｆ─18「超級大黃蜂」戰機八日在阿曼灣攻擊兩艘懸掛伊朗國旗的油輪，阻止它們駛往伊朗，兩船遇襲後失去動力，並引發報復性攻擊且動搖脆弱的停火協議。數名伊朗官員指控美國違反停火協議，也妨礙外交努力。

川普八日接受電話訪問時，表示與伊朗的衝突尚未結束。川普說，比立即結束衝突更重要的是，達成一項符合美國最佳利益的協議，「如果無法談成最好的協議，我不想急著結束。我必須談成好協議。我們已經非常接近了。」他還說：「還有另一種想法：摧毀這個國家，再把石油留下來。」

川普在白宮接受採訪時表示，如果無法達成相關協議，美方可能對伊朗採取不同做法，「我們可能會重新啟動自由計畫。但那將會是『自由計畫Plus』，意思是自由計畫再加上其他措施」。

川普還提到，伊朗據稱將於八日晚間向美方提交一封信，「我們看看情況會怎麼發展」。

不過，伊朗外交部發言人巴蓋伊表示，美方提案仍在審查中，伊朗將在適當時機作出回應。半島電視台報導，伊朗遲未回應的原因之一，是相關文本具有高度技術性，每個日期與每個字詞都必須仔細檢視。此外，相關機構與人士也必須達成共識，包括由國會議長卡利巴夫領導的談判團隊、具有重要影響力的革命衛隊，以及負責監督安全事務的最高國家安全委員會。

川習會在即，伊朗駐陸大使法茲里表示，伊朗不認為美國有能力迫使大陸疏遠伊朗，早前中伊外長會談也沒有提到對中方立場可能生變的擔憂。他還預計，戰後中伊關係將更加緊密。