伊朗戰事…恐成川習會摩擦點

美國總統川普即將訪問北京，伊朗戰事被視為可能成為川習會的摩擦點。外界近期傳出，美國可能向中國大陸提供貿易優惠或關稅減免，以此換取中方向伊朗施壓，伊朗駐陸大使則表示，伊朗與中國在安全和平等議題有相當一致看法。

中伊外長甫於6日在北京舉行會談，伊朗外交部長阿拉奇表示，政治危機無法透過軍事手段解決，伊方將堅決維護國家主權以及民族尊嚴；大陸外交部長王毅則表示，主張海灣和中東國家應當把命運掌握在自己手裡，鼓勵伊朗和波灣國家進行對話。

香港南華早報報導，有消息傳出，美國總統川普訪陸期間，可能向大陸提供貿易優惠或關稅減免，以此換取中方施壓伊朗接受和平協議。