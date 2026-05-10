美又開火…川普：衝突未結束

美軍8日又對兩艘伊朗油輪開火，讓原本脆弱的停火局勢更加緊張。美國總統川普受訪時則表示，與伊朗衝突尚未結束。

美軍中央司令部表示，一架美軍F-18「超級大黃蜂」戰機8日在阿曼灣攻擊兩艘懸掛伊朗國旗的油輪，阻止這兩艘船駛往伊朗，兩船遇襲後失去動力，並引發報復性攻擊且動搖脆弱的停火協議。數名伊朗官員指控美國轟炸油輪違反停火協議，也妨礙外交努力。

川普8日接受電話訪問時，表示與伊朗的衝突尚未結束。

川普說，比立即結束衝突更重要的是，達成一項符合美國最佳利益的協議，「如果無法談成最好的協議，我不想急著結束。我必須談成好協議。我們已經非常接近了。」他還說：「還有另一種想法：摧毀這個國家，再把石油留下來。」

川普在白宮草坪接受記者團簡短採訪時表示，如果無法達成相關協議，美方可能對伊朗採取不同做法，「我們可能會重新啟動自由計畫。但那將會是『自由計畫Plus』，意思是自由計畫再加上其他措施」。

川普還提到，伊朗據稱將於8日晚間向美方提交一封信，「我們看看情況會怎麼發展」。

不過，伊朗外交部發言人巴蓋伊表示，美方提案仍在審查中，伊朗將在適當時機作出回應。他說，美國政治人物設定的期限毫無意義，「我們按照自己的步調做事，不會在意期限或最後通牒」。