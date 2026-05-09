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不對稱戰法癱瘓荷莫茲航運 伊朗蚊子艦隊一文解析

中央社／ 德黑蘭9日綜合外電報導
伊朗正在荷莫茲海峽部署「蚊子艦隊」，透過這項不對稱作戰策略，伊朗海軍不與大型軍艦直接對抗，而是仰賴大批快速且重武裝的小艦艇牽制更強大對手，同時使航運活動停擺。 路透 / ZUMA
伊朗正在荷莫茲海峽部署「蚊子艦隊」，透過這項不對稱作戰策略，伊朗海軍不與大型軍艦直接對抗，而是仰賴大批快速且重武裝的小艦艇牽制更強大對手，同時使航運活動停擺。 路透 / ZUMA

伊朗正在荷莫茲海峽部署「蚊子艦隊」，透過這項不對稱作戰策略，伊朗海軍不與大型軍艦直接對抗，而是仰賴大批快速且重武裝的小艦艇牽制更強大對手，同時使航運活動停擺。

印度媒體「今日商業」（Business Today）日前報導，「蚊子艦隊」（mosquito fleet）是伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）所部署海軍力量的核心。

所謂「蚊子艦隊」是由機動快速的小型艦艇組成，主要用於擾亂航運活動，如同蚊群圍攻大型動物，然後迅速逃離以免遭報復打擊。

這些艦艇包括快速攻擊艇、布雷船以及無人機等武器。其戰略重點不是贏得傳統海戰，而是運用速度、數量和奇襲來創造優勢。

●為何荷莫茲海峽是「蚊子艦隊」絕佳戰場？

這套戰術在荷莫茲海峽格外有效。作為全球關鍵能源要道之一，大量國際原油必須經由這條狹窄航道運輸，船隻操作空間有限。

在這樣的環境下，即使為數不多的快艇也能迅速接近大型船艦、無須正面交鋒就能干擾航道，並可能引發恐慌，推升國際油價與保險成本。

其目的非常簡單，就是將運輸風險提高至一定程度，隨之而來的經濟壓力自然會達成伊朗其餘目標。

●「好萊塢式」扣押商船

近期情勢發展正是「蚊子艦隊」戰術的實際體現。根據伊朗公布武裝人員在荷莫茲海峽登上商船的戲劇性畫面，這些行動的主要特徵如下：

小艇首先快速接近並包圍目標船隻，武裝人員接著利用梯具或繩索登船，以涉嫌違反航行或相關規定為由扣押船隻。此外，有通報指出登船過程中曾發生槍擊或爆炸事件。

這些行動正是「蚊子艦隊」的典型戰術：先隔離目標船隻，接著集結成群，最後在外力介入前扣押船舶。

●川普下令摧毀布雷船隻

日益增長的威脅引發美方強烈反應，美國總統川普（Donald Trump）先前示警，美軍將摧毀在荷莫茲海峽布雷的船隻。

這代表著局勢顯著升級，因為布雷是「蚊子艦隊」的核心戰術，小型船隻可以快速又隱蔽地布設水雷，而且水雷成本低廉，卻能癱瘓主要航道。

川普的警告顯示美方正轉向先發制人行動，加劇早已陷入緊張的海域發生直接海上衝突之風險。

●該戰略如何重塑海上作戰？

伊朗策略並非著重於火力，而是更注重不對稱作戰，運用小型、靈活的武器平台，德黑蘭當局能挑戰遠比自身先進的海軍。

伊朗這項戰術有諸多優點，包含以數量優勢壓制敵方目標，並具有敵方難以辨別民用船隻或軍用船隻的模糊性，且能以廉價船隻對抗敵方價格高昂的軍艦，又加上不須全面衝突即可用擾亂中斷航運。

而且從全球範圍來看，即使是有限的干擾措施也會對市場產生擴散性影響。

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽 軍艦

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