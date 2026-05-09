伊朗政權四分五裂…美情報估伊朗最高領袖雖負傷 仍涉入談判戰略

知情人士透露，據美國情報，已四分五裂的伊朗政權如今確切由誰掌權仍不明，但負傷的伊朗最高領袖穆吉塔巴正在戰爭戰略規劃上扮演關鍵角色，很可能協助指揮如何與美國和談。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）是伊朗前最高領袖哈米尼（AliKhamenei）之子，哈米尼與數名伊朗最高層軍事領袖在美國開戰初期死於1場攻擊，穆吉塔巴也身受重傷，數天後伊朗政府便宣布由他接替父親擔任國家最高領袖。

不過，穆吉塔巴至今未曾公開露面，使得有關他的健康狀況和他在伊朗領導結構中扮演的角色令人諸多揣測。

數名知情人士表示，美國情報界目前為止也無法親眼確認穆吉塔巴的下落。其中1名消息人士說，難度之一是他不使用任何電子設備來通訊，而是只與能親自拜訪他的人互動，或是透過信使來傳遞訊息。

知情人士指出，根據美國情報，由於穆吉塔巴的身體一側包括臉部、手臂、軀幹和腿部受到嚴重燒傷，他仍在接受治療，因此持續與外界隔離。

消息人士表示，美國官員目前掌握到的穆吉塔巴狀況，是根據與他有聯繫的人士身上獲取的資訊；但也有情報分析人員質疑，一些自稱能接觸到穆吉塔巴的伊朗權力結構內部人士，是否為了假借其權威來推動自身目的，才如此宣稱。

伊朗最高領袖辦公室的禮賓主任侯西尼（MazaherHosseini）今天則對一群伊朗民眾說，穆吉塔巴正從傷勢復原，「目前完全健康」，將在適當時機對民眾發表談話。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）本週稍早接受伊朗國家媒體訪問時也曾表示，他已與穆吉塔巴進行過1場2小時30分鐘會談。這是首度在媒體上曝光有伊朗最高層官員與穆吉塔巴面對面談話。

根據消息人士說法，美國情報當局評估認為，伊朗的軍事能力雖在美國轟炸後降級，但未被摧毀，有很大一部分仍完好，且在伊朗持續努力復原下，仍能在美國封鎖下再撐數月。