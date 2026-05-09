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伊朗戰爭退場後…川普與盟友嫌隙恐將持續 為關係鬆動埋下伏筆

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美國總統川普決定裁減駐德美軍、威脅在歐洲其他地區縮減兵力，並且淡化伊朗攻擊中東重要盟友，這些作風在在為伊朗戰爭恐造成華府與重要盟邦關係鬆動這項長遠影響埋下伏筆。 路透社
美國總統川普決定裁減駐德美軍、威脅在歐洲其他地區縮減兵力，並且淡化伊朗攻擊中東重要盟友，這些作風在在為伊朗戰爭恐造成華府與重要盟邦關係鬆動這項長遠影響埋下伏筆。 路透社

美國總統川普決定裁減駐德美軍、威脅在歐洲其他地區縮減兵力，並且淡化伊朗攻擊中東重要盟友，這些作風在在為伊朗戰爭恐造成華府與重要盟邦關係鬆動這項長遠影響埋下伏筆。

路透社報導，儘管美國和伊朗已經進行10週的戰爭似有逐步邁向退場的跡象，但川普言行已經讓從歐洲、中東到印太地區的華府長期盟友再度憂心，美國在未來危機當中恐怕不可信賴。

在這樣的背景之下，一些美國傳統夥伴開始著手分散風險，可能對他們與華府的關係造成深遠影響。與此同時，諸如中國、俄羅斯等對手則伺機尋找戰略突破口。

川普對伊朗的戰爭是否成為美國對外關係的永久轉捩點，這仍在未定之天。但多數分析人士認為，川普重返白宮後行事反覆無常，基本上顛覆以規則為基礎的全球秩序，將會進一步侵蝕美國的同盟體系，尤其大體上不順從川普戰時要求的北大西洋公約組織（NATO）繼續淪為他宣洩怒火的出口。

曾在前總統歐巴馬政府擔任顧問、現為戰略諮詢公司「全球戰情室」（The Global Situation Room Inc.）負責人的布魯恩（Brett Bruen）指出：「川普在伊朗政策上的魯莽作風造成若干戲劇性轉變。美國的公信力岌岌可危。」

自從2月28日川普和以色列聯手對伊朗發動攻擊以來，川普與歐洲之間的緊張格外加劇，當時川普未提出證據就宣稱德黑蘭接近擁有核武。伊朗報復性封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），引發空前的全球能源震盪，使歐洲國家成為這場非其所願戰爭的最大經濟輸家之一。

諸如祭出全面性關稅、試圖從丹麥手中接管格陵蘭（Greenland），以及削減對烏克蘭軍援等作法更早已讓盟友不安。

裂痕在本週進一步擴大。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）公開表示伊朗羞辱美國，這項說法激怒川普。華府於是宣布將撤回3萬6400名駐德美軍當中的5000人，美國戰爭部隨後也取消原定在德國部署戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）的計畫。

質疑美國是否應該續留二戰後華府協助創立的北約已久，川普現在又表示正考慮減少駐義大利和西班牙美軍。這兩國領導人在戰爭議題上也與他意見相左。

伊朗 中東 美國 川普 歐洲 北約

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