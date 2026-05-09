還沒審查完？川普催回覆終戰方案 伊朗冷回：我們有自己步調

美國總統川普美東時間8日表示，華府提出結束美伊戰爭的最新提案，預計當晚就會收到伊朗方面的回應，但截至目前仍未有消息傳出。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）則表示，美方提案仍在審查中。

根據稍早新聞，川普當天離開白宮接受記者團簡短採訪時提到，伊朗據稱將於當晚向美方提交一封信，「我們看看情況會怎麼發展。」被問及伊朗是否故意拖慢談判進程時，他則表示：「我們很快就會知道了。」

NBC新聞報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）當天也表示，美方正在等待伊朗回應，「我們今天應該就會知道一些消息。我是說，我們正在等他們回應，接下來要看回應內容是什麼。」他說，希望伊朗的回應能讓雙方進入「嚴肅的談判程序」。

半島電視台報導，巴蓋伊在街頭接受採訪時表示，美方提出的方案仍在審查中，伊朗將在適當時機作出回應。他還說，美國政治人物設定的期限毫無意義，「我們按照自己的步調做事，不會在意期限或最後通牒」。

半島電視台指出，伊朗遲遲未作回應的原因之一，是相關文本具有高度技術性。對於長期與美國談判的伊朗官員而言，文件中的每個日期與每個字詞都必須仔細檢視。

此外，所有相關機構與人士也都必須達成共識，包括由國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）領導的談判團隊、具有重要影響力的革命衛隊（IRGC），以及負責監督包括戰爭在內安全事務的最高國家安全委員會。

報導指出，送交美方的最終回應仍須獲得伊朗最高領袖同意或批准，因此整個決策程序需要相當長時間，但可能隨時作出。伊朗方面僅確認，相關方案仍在審查中，當局持續進行研議。