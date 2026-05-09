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伊朗最高領袖穆吉塔巴受重傷後神隱 美情報界至今不確定誰掌權

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗德黑蘭一名女子8日走過印有伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼照片的橫幅。路透
伊朗德黑蘭一名女子8日走過印有伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼照片的橫幅。路透

CNN 9日報導，多名知情人士透露，美國情報單位評估，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）正與多名資深官員共同制定戰爭策略，並在其中扮演關鍵角色。報告指出，如今已出現裂痕的德黑蘭政權內部，實際權力歸屬仍不明朗，但穆吉塔巴很可能正在協助主導伊朗如何與美國進行停戰談判。

穆吉塔巴自戰爭初期在攻擊中受重傷後，便未再公開露面，引發外界猜測他的健康狀況與在伊朗權力結構中角色。消息人士指出，美國情報界截至目前仍無法透過影像確認他的所在位置，部分原因在於穆吉塔巴不使用任何電子設備通訊，而是只透過親自會面或信差傳遞訊息。

消息人士進一步指出，穆吉塔巴目前仍處於隔離狀態，持續接受治療，包括身體一側嚴重燒傷，影響臉部、手臂、軀幹與腿部。

不過，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）本周稍早表示，已與穆吉塔巴進行長達2個半小時的會談。這也是目前首次有伊朗高層公開證實，曾與新任最高領袖面對面會晤。最高領袖辦公室禮賓主任侯賽尼（Mazaher Hosseini）8日也說，穆吉塔巴傷勢正在恢復，「目前健康狀況完全良好」。他並表示：「敵人正在散播各種謠言與假消息。他們想找到他、看到他，但人民應該保持耐心，不必著急。」

知情人士指出，美國官員對穆吉塔巴狀況的了解，主要來自與他接觸人士透露的資訊。不過，部分情報分析人士質疑，伊朗權力體系內部是否有人假稱能接觸穆吉塔巴，以利用他的權威推動自身政治主張。

雖然美國情報評估顯示，穆吉塔巴仍參與制定伊朗對美談判策略，但一名熟悉最新情報的人士透露，有跡象顯示，他其實與決策核心有相當距離，外界也只能零星接觸到他。目前伊朗日常運作實際上主要由革命衛隊高層，以及國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）主導。

另一名知情人士則表示：「沒有跡象顯示他持續下達命令，但也沒有證據證明他沒有這麼做。」

消息人士指出，穆吉塔巴的健康狀況，以及他在現已出現裂痕的伊朗政權中的地位，也讓川普政府在推動談判時面臨困難。美國高層官員持續表示，目前仍不清楚伊朗到底由誰真正掌握結束衝突的談判權力。

多名消息人士指出，即便美方至今仍難以掌握穆吉塔巴的實際狀況，川普政府推動談判解決衝突的過程，仍受到更根本的問題限制，也就是不論現在真正掌權的是誰，美方對伊朗人的思維，以及面對威脅時的反應方式，始終存在根本性的誤判。

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