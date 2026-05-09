中東戰爭第70天》美等待伊朗回覆最新提案 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第70天，美軍朝兩艘試圖違反美國對伊朗港口封鎖令的伊朗籍油輪開火，使油輪失去動力。美國總統川普表示，正在等待伊朗回覆結束戰爭的最新提議。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國軍方今天表示，美軍朝兩艘懸掛伊朗國旗的油輪開火，導致這兩艘油輪失去動力，當時這兩艘油輪試圖違反美國對伊朗港口的封鎖。

美軍中央司令部（US Central Command）在社群平台X上表示，一架美國海軍F-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機「朝這兩艘油輪的煙囪投擲精準彈藥後使其失去動力，阻止這些不服從命令的船隻進入伊朗」。貼文還附上打擊畫面。

自4月13日實施封鎖以來，美軍現在已強制攔截4艘據稱企圖違反封鎖的船隻。

美國總統川普今天晚間向媒體表示，他預期伊朗將在「今晚」對他提出的結束中東戰爭最新提議做出回應。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）敦促歐洲協助維護戰略要地荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的安全。

他在與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會面後表示：「全世界必須開始自問，如果伊朗試圖將控制一條國際水道常態化，大家願意採取什麼行動？我覺得這是不可接受的。」

他補充說：「如果美國加入北大西洋公約組織（NATO）的主要原因之一，是為了能夠在歐洲部署部隊，並將這些兵力投射到其他突發狀況，現在，至少對一些北約成員國而言，情況已不再是如此，這就是一個問題，必須加以檢視。」

●伊朗動向

衛星影像顯示，伊朗重要的石油出口碼頭哈格島（Kharg Island）外海似乎出現油汙擴散跡象。

非政府組織「衝突與環境觀察組織」（Conflict andEnvironment Observatory）在社群平台X上表示：「原始來源仍不明，同時油汙正往南漂移，看來不太可能獲得妥善處理。」

伊朗最高領袖的顧問穆赫貝爾（MohammadMokhber）表示：「荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）所代表的機會，跟原子彈一樣珍貴。」

他說：「事實上，手中握有一個讓你能透過單一決策就影響全球經濟的位置時，確實是一個重大契機。」

●油價股匯動態

美國與伊朗再度在荷莫茲海峽爆發衝突，動搖了外界對中東戰爭可能落幕與重啟這條重要水道的希望，全球股市今天走勢分歧，國際原油價格走高。

國際基準油價北海布倫特原油（Brent）價格上揚1.2%，報每桶101.29美元；美國基準原油西德州中級原油（West Texas Intermediate, WTI）上漲0.6%，報每桶95.42美元。

●其他國家及組織

阿拉伯聯合大公國今天表示，伊朗對阿聯發動飛彈與無人機攻擊，造成3人中度受傷。

卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed binAbdulrahman al-Thani）今天在華府會晤美國副總統范斯（JD Vance）時，呼籲重啟與伊朗相關協議的外交努力。

穆罕默德與范斯會面時，雙方討論了由巴基斯坦主導在脆弱的停火協議下，斡旋促成永久和平的努力。

黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）表示，已對以色列軍事設施發射飛彈與無人機，以報復以色列最近對貝魯特（Beirut）的襲擊以及對南部的持續空襲。黎巴嫩有關當局今天表示，南部地區今天有11人喪命。

兩名沙烏地阿拉伯消息人士向法新社透露，沙烏地禁止美國使用其領空與境內基地，發動短暫試圖重啟荷莫茲海峽的行動。

不過，這些因討論敏感議題而要求匿名的消息人士指出，華府仍可基於其他用途繼續使用沙烏地領空與基地。

隨著中東戰爭引發燃油短缺疑慮，航空燃油成本持續攀升。歐洲聯盟（EU）今天表示，航空公司不得向已購票的消費者額外加收燃料費。

同時，歐盟航空安全總署（EU Aviation SafetyAgency）批准航空燃油Jet A。Jet A是美國生產的航空燃油，原本在歐洲僅用於自美國回程的航班。