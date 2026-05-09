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海上游擊戰！川普頻喊伊朗海軍快被打光 專家：「蚊子艦隊」才真麻煩

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗革命衛隊2月16日在荷莫茲海峽舉行大規模軍演，一艘快艇發射飛彈。路透 / ZUMA
伊朗革命衛隊2月16日在荷莫茲海峽舉行大規模軍演，一艘快艇發射飛彈。路透 / ZUMA

美國總統川普多次宣稱伊朗海軍已遭重創，但專家指出，伊朗真正的海上力量從來不是傳統軍艦，而是由無人機、水雷與小型攻擊艇構成的廉價、多層次且非常規作戰系統。由於這些武器較難被偵測，至今仍足以威脅通過荷莫茲海峽的商船。 

CNN報導，軍事專家將伊朗革命衛隊（IRGC）部署的小型船艇稱為「蚊子艦隊」（mosquito fleet）。這些船艇搭載的飛彈、機砲與其他武器，對試圖在廣大海域內應對各種威脅的美軍構成巨大戰略壓力。此外，由於需要通過荷莫茲海峽狹窄水道的船隻並無替代航線，地理環境也有利於伊朗，形成一種海上的游擊戰。 

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）海權資深研究員考夏爾（Sidharth Kaushal）表示，若要為商業航運提供區域防禦，所需艦艇數量將相當龐大，而這其實才是整個問題的核心，也將極度耗費資源。 

革命衛隊使用小型快艇的歷史可追溯數十年前，尤其是在1988年美軍於波斯灣行動中證明有能力重創伊朗傳統海軍之後。考夏爾指出，自那之後，伊朗正規海軍某種程度上更像閱兵部隊；相較之下，革命衛隊海軍則圍繞伊朗認為真正能在戰爭中派上用場的不對稱作戰能力建軍，始終是更具戰略重要性的力量。 

考夏爾表示，這些由少量船員操作的小型船艇與無人艇因貼近水面，因此「相當難以察覺」，雷達系統往往在太晚時才發現。美軍若要有效追蹤這些威脅，必須部署直升機與無人機等資產。 

美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）報告指出，革命衛隊海軍也會使用改裝民用船隻，例如漁船，用於布雷等秘密行動，讓監控作業更加複雜。報告認為，革命衛隊海軍的整體架構並非尋求或贏得決定性的海戰，而是透過持續製造摩擦與消耗，增加對手成本，船艇設計強調低成本、能規避制裁，以及戰時容易替換，讓伊朗能以相對低廉的代價威脅他國船隻，同時使對手高價值資產與全球海運經濟暴露於風險之中。

至於伊朗部分不對稱威脅，例如水雷與所謂的「袖珍潛艦」（midget submarines），美國海軍相對較容易應對。哈德遜研究所資深研究員克拉克（Bryan Clark）則表示，美軍的無人水下載具可出動掃描海床與辨識水雷，但要確認整條航線完全安全、沒有水雷，仍是一項耗時且艱鉅的工作。 

與此同時，美國海軍還必須防範藏身於伊朗南部海岸崎嶇山區的反艦飛彈發射器。專家指出，這些陣地具備機動能力，更難被消滅，而漫長的波斯灣海岸線，也使伊朗能在海峽以外更大範圍發動攻擊。 

英國智庫國際戰略研究所（IISS）海事安全資深研究員柴爾茲（Nick Childs）表示，「蚊子艦隊」最大的問題在於，「你永遠無法百分之百確定，是否會有東西突破防線。」他指出，近期真正對船運造成損害的攻擊，大多來自飛彈與「自殺式」無人機，但真正讓人擔心的仍是水雷與高速攻擊艇。 

考夏爾則指出，從更高戰略層面來看，伊朗其實不需要擊中很多目標，只需要對航運造成足夠打擊，讓保險公司與船東認為，不值得冒著船員與貨物的風險繼續航行。某種程度上，美國海軍承受的壓力，其實遠高於伊朗。 

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽 川普

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