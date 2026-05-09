美軍襲2艘伊朗油輪引報復 停火協議岌岌可危

一架美軍戰機今天轟炸兩艘懸掛伊朗國旗的油輪後，使這兩艘船失去動力，並引發報復性攻擊且動搖脆弱的停火協議。於此之際，美方稱正在等待伊朗回覆結束戰爭的最新提案。

法新社報導，數名伊朗官員指控美國轟炸油輪的舉動違反停火協議之外，也妨礙尋求終結衝突的外交努力。

與此同時，黎巴嫩另一項停火協議也承受著壓力。黎巴嫩境內由伊朗支持的真主黨（Hezbollah）發射數枚飛彈與數架無人機，攻擊以色列數座軍事基地，以報復貝魯特與黎巴嫩南部正在遭遇的空襲。黎巴嫩當局表示，今天有11人罹難。

美軍中央司令部（US Central Command,CENTCOM）表示，一架F-18「超級大黃蜂」（SuperHornet）戰機今天精準打擊兩艘位在阿曼灣（Gulf ofOman）的船隻，以阻止這兩艘船駛往伊朗。阿曼灣是通往能源運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的入口。

「華爾街日報」報導，船運追蹤網站TankerTrackers.com指出，兩艘被美軍夜襲的油輪船名為Sea Star III與Sevda，而這兩艘船最近幾天曾「滲透封鎖範圍」。

伊朗軍方一名官員告訴當地媒體，伊朗海軍「已經回應違反停火的舉動，並打擊美國的恐怖主義行動」，並稱「衝突目前已結束」。

這起最新的事件發生前，荷莫茲海峽一夕之間再度緊張。一名伊朗最高領袖顧問曾經把掌控這片海域比喻為「擁有原子彈」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）8日重申，「無法接受」德黑蘭當局掌控這條重要的石油運輸要道。

盧比歐在羅馬告訴媒體，華府預期當天稍晚收到伊朗針對最新提案的回應，並希望這是「認真的提議」。

而美國總統川普（Trump）隨後在白宮補充說道，「我應該會在今晚收到一封信，所以我們到時候來看看結果如何。」

華府透過巴基斯坦向伊朗提出延長波斯灣停火時間，以便針對美國與以色列10週前因為聯手攻擊伊朗而爆發的衝突，進行最終和談。

「伊朗學生通訊社」（ISNA）報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示，「仍在審查」這項提案。

「華爾街日報」報導，一名美國官員表示，美國封鎖伊朗港口之際，正在努力阻止伊朗使用空油輪當作海上浮動儲油設施。封鎖行動其中一個目的是希望限制伊朗石油業並迫使其停產石油，以切斷伊朗政權重要的收入來源。

美軍中央司令部負責監督封鎖行動，並在社群媒體主張，「目前有超過70艘油輪被美軍阻止進出伊朗港口。這些商船能運輸逾1億6600萬桶伊朗石油，這些石油估值超過130億美元」。