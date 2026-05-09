川普訪陸前夕 美財政部以提供伊朗武器零件為由制裁數家中企及個人

據美國財政部發出的消息，作為「經濟制裁行動」（Economic Fury）的一部分，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）將10名個人和公司列入制裁名單。其中包括數家中國企業及個人。而值得注意的是，此次制裁是在美國總統川普即將啟程前往北京訪問的僅僅五、六天前。

美財政部長斯科特·貝森特表示，「儘管伊朗伊斯蘭革命衛隊倖存的領導人如同困於沉船中的老鼠一般，但財政部在『經濟打擊』行動中毫不鬆懈」。 在川普總統的果斷領導下，我們將繼續採取行動，維護美國安全，並打擊向伊朗軍方提供武器以對抗美軍的外國個人和公司。

新聞稿說，這些個人和公司分佈在中東、亞洲和東歐的多個司法管轄區，他們協助伊朗軍方取得武器以及用於伊朗「沙赫德」（Shahed，亦稱見證者）系列無人機和彈道飛彈計畫的原料。 OFAC將繼續積極打擊這些旨在支持伊朗取得武器和物資的網路。

消息說，美國財政部正對伊朗施加最大壓力，並著力削弱政權籌集、轉移和匯回資金的能力。並已造成伊朗數十億美元的預期石油收入損失，並採取行動凍結了 近5億美元的與伊朗政權相關的加密貨幣，同時打擊了德黑蘭的影子銀行網絡。

美財政部稱，將隨時準備對伊朗國防工業基地採取經濟行動，以阻止伊朗重建其生產能力並向境外投射力量。

它並稱，美財政部也準備對包括航空公司在內的任何支持伊朗非法商業活動的外國公司採取行動，並在必要時對協助伊朗活動的外國金融機構，其中包括與中華人民共和國獨立煉油廠有關聯的機構，實施二級制裁。

美財政部指控總部位於中國的玉石達上海國際貿易有限公司是伊朗進步與發展中心（CDPI）的中間商。 CDPI是伊朗 創新與技術合作中心（CITC）的最新名稱，該中心已被美國列入制裁名單，負責協調伊朗的技術採購工作。 CITC曾尋求向中國購買武器，包括便攜式防空飛彈系統（MANPADS）。美國國務院於2012年6月將CITC列入制裁名單。

它稱，總部位於香港的香港和信實業務部（HK Hesin）和總部位於白俄羅斯的Armory Alliance LLC（Armory Alliance）作為中間商參與了CITC的這些採購活動。

新聞稿稱，總部位於香港的穆斯塔德有限公司（Mustad Limited）作為中間人，曾協助或試圖協助伊朗伊斯蘭革命衛隊進行價值數百萬美元的武器採購交易。它稱，穆斯塔德公司因向伊朗伊斯蘭革命衛隊提供或試圖提供資金、物資、技術或其他支持，或向其提供貨物或服務，而被依據第 13382 號行政命令指定。

OFAC也對總部位於伊朗的皮什甘電子安全公司（PESC） 採取進一步行動 ，此前OFAC已於4月對其採取制裁措施。 PESC為伊朗伊斯蘭革命衛隊空天軍自給自足聖戰組織（IRGC ASF SSJO）購買了數千台用於單向攻擊無人機的伺服電機，這些電機已在被擊落的「沙赫德-136」無人機上回收 。

而總部位於中國的海特克絕緣材料寧波有限公司因向PESC公司供應或試圖供應價值數百萬美元的碳纖維、蜂窩織物和其他航空航天級原材料，列入此次制裁名單。作為海特克法定代表人的中國公民李根平也列入名單。

依據消息，被制裁的中國公司包括：玉石達上海國際貿易有限公司、AE國際貿易有限公司、香港和信實業有限公司、穆斯塔德有限公司、海特克絕緣材料寧波有限公司。李根平則是三位受制裁的自然人中唯一的中國公民，餘為具外國籍的伊朗裔人士。