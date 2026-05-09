川普：今晚將收到伊朗回應 期待談判取得進展

美國總統川普今天表示，華府提出結束中東戰爭的最新提案，預計今晚就會收到伊朗方面的回應。據外媒報導，內容包括限制伊朗核計畫、荷莫茲海峽解封、美國解除制裁等重點。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）與法新社報導，川普在白宮外被記者問及是否已收到伊朗回應時，川普說：「據說我今晚會收到一封信，我們拭目以待。」

記者追問，是否認為伊朗有意拖延談判，川普說他不清楚，但「我們很快就會知道了」。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，美伊雙方在斡旋國協助下，已研擬一份1頁篇幅的諒解備忘錄，以30天為談判設定框架，終結美伊戰爭。以下是目前已知提案重點：