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川普：今晚將收到伊朗回應 期待談判取得進展
美國總統川普今天表示，華府提出結束中東戰爭的最新提案，預計今晚就會收到伊朗方面的回應。據外媒報導，內容包括限制伊朗核計畫、荷莫茲海峽解封、美國解除制裁等重點。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）與法新社報導，川普在白宮外被記者問及是否已收到伊朗回應時，川普說：「據說我今晚會收到一封信，我們拭目以待。」
記者追問，是否認為伊朗有意拖延談判，川普說他不清楚，但「我們很快就會知道了」。
「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，美伊雙方在斡旋國協助下，已研擬一份1頁篇幅的諒解備忘錄，以30天為談判設定框架，終結美伊戰爭。以下是目前已知提案重點：
●重啟談判：談判最快下週可能在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德（Islamabad）重啟談判。
●核議題：伊朗首度表示願意討論核計畫，雙方正研議將伊朗部分高濃縮鈾庫存移往境外的可能性，但移出方式以及伊朗要暫停鈾濃縮多久等細節仍未解決。
●荷莫茲海峽解封：伊朗放寬對荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）的封鎖，美國也將在30天談判期間內，逐步解除對伊朗的海上封鎖。
●伊朗對荷莫茲海峽掌控權：伊朗主張永久掌管荷莫茲海峽的問題，尚未達成共識。
●美國鬆綁制裁：目前鬆綁的幅度仍有爭議，可能使談判陷入僵局。
●談判期限：若談判順利推進，1個月的談判期可經雙方同意延長。
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