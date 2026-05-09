快訊

吳慷仁微博親回「不是台獨」衝上熱搜！被挖曾自稱「安徽人」：想回老家

MLB／聯盟史上第一人！村上宗隆炸裂15轟出爐 追平賈吉並列全壘打王

健保費明年確定不漲！石崇良稱後年要看這件事「該漲就漲」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普：今晚將收到伊朗回應 期待談判取得進展

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，華府提出結束中東戰爭的最新提案，預計今晚就會收到伊朗方面的回應。據外媒報導，內容包括限制伊朗核計畫、荷莫茲海峽解封、美國解除制裁等重點。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）與法新社報導，川普在白宮外被記者問及是否已收到伊朗回應時，川普說：「據說我今晚會收到一封信，我們拭目以待。」

記者追問，是否認為伊朗有意拖延談判，川普說他不清楚，但「我們很快就會知道了」。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，美伊雙方在斡旋國協助下，已研擬一份1頁篇幅的諒解備忘錄，以30天為談判設定框架，終結美伊戰爭。以下是目前已知提案重點：

●重啟談判：談判最快下週可能在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德（Islamabad）重啟談判。

●核議題：伊朗首度表示願意討論核計畫，雙方正研議將伊朗部分高濃縮鈾庫存移往境外的可能性，但移出方式以及伊朗要暫停鈾濃縮多久等細節仍未解決。

●荷莫茲海峽解封：伊朗放寬對荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）的封鎖，美國也將在30天談判期間內，逐步解除對伊朗的海上封鎖。

●伊朗對荷莫茲海峽掌控權：伊朗主張永久掌管荷莫茲海峽的問題，尚未達成共識。

●美國鬆綁制裁：目前鬆綁的幅度仍有爭議，可能使談判陷入僵局。

●談判期限：若談判順利推進，1個月的談判期可經雙方同意延長。

伊朗 中東 川普 以色列 美國

延伸閱讀

稱一周內解決 川普：不同意協議 再炸伊朗

外媒分析／川普反覆轉向找出口！伊朗戰爭的歷史評價曝光

美媒：幾達成停戰備忘錄 伊朗：美方單方面願望清單

路透：巴基斯坦消息人士稱美伊接近簽署結束戰爭備忘錄

相關新聞

坦言衝突尚未結束！川普：伊朗快撐不下去 躲在洞穴裡的人該簽協議

美軍8日又對2艘涉嫌違反美方封鎖伊朗港口的油輪開火。相關衝突讓原本脆弱的停火局勢更加緊張，也讓外界質疑終結戰爭的談判前景。美國總統川普受訪時則表示，與伊朗的衝突尚未結束。

川普訪陸前夕 美財政部以提供伊朗武器零件為由制裁數家中企及個人

據美國財政部發出的消息，作為「經濟制裁行動」（Economic Fury）的一部分，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）將10名個人和公司列入制裁名單。其中包括數家中國企業及個人。而值得注意的是，此次制裁是在美國總統川普即將啟程前往北京訪問的僅僅五、六天前。

美轟伊朗突圍油輪 等德黑蘭回覆止戰備忘錄

美軍中央司令部表示，美軍8日打擊2艘掛伊朗旗幟、試圖繞過美國封鎖的空油輪。儘管美伊本週有所交火，但美國總統川普表示停火依...

美軍襲2艘伊朗油輪引報復 停火協議岌岌可危

一架美軍戰機今天轟炸兩艘懸掛伊朗國旗的油輪後，使這兩艘船失去動力，並引發報復性攻擊且動搖脆弱的停火協議。於此之際，美方稱...

川普：今晚將收到伊朗回應 期待談判取得進展

美國總統川普今天表示，華府提出結束中東戰爭的最新提案，預計今晚就會收到伊朗方面的回應。據外媒報導，內容包括限制伊朗核計畫...

中方油輪首遇襲 陸：盼荷莫茲海峽恢復暢通

根據陸媒報導，一艘中國大陸船東所有的大型成品油輪四日在荷莫茲海峽（下稱海峽）入口處遇襲。有知情船東說，這是首次有大陸油輪遇襲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。