美轟伊朗突圍油輪 等德黑蘭回覆止戰備忘錄

美軍中央司令部表示，美軍8日打擊2艘掛伊朗旗幟、試圖繞過美國封鎖的空油輪。儘管美伊本週有所交火，但美國總統川普表示停火依然有效，並在等伊朗回覆一頁美方止戰備忘錄。

華爾街日報指出，川普告訴媒體，他預期在美東當地時間8日入夜前收到伊朗的回覆。目前雙方正就一份美方所提的一頁備忘錄討價還價，內容包括重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）並停火30天，以便在期間內談判達成全面性協議結束這場戰爭。

● 涉嫌協助伊朗取得武器 美制裁10個對象

美國財政部8日表示，已對10個與中東、亞洲及東歐有關的個人與企業實施制裁，指控這些對象協助伊朗取得武器及相關零件。

美國財政部表示，被制裁的企業位於中國、杜拜與伊朗等地，涉嫌協助伊朗取得武器和獲取製造「見證者」（Shahed）無人機與彈道飛彈所需材料。伊朗在這次戰爭期間使用低成本、長航程的見證者無人機攻擊鄰國目標及美軍基地。

● 伊朗網路封鎖進入第70天

根據網路監測組織NetBlocks資料，伊朗對網路的封鎖在8日進入第70天。NetBlocks表示，伊朗全國的網路連線率僅維持在正常水準的1%至2%左右；伊朗政府自2月28日戰爭爆發第一天就開始封鎖網路。

NetBlocks負責人托克（Alp Toker）表示，考量受影響人數及持續天數，目前伊朗斷網情況是他們記錄以來最嚴重的一次全國性網路癱瘓。

網路不通使伊朗民眾極難取得有關戰爭的資訊或與家人聯繫；只有少數伊朗人能透過衛星或VPN連上全球網際網路。

● 3天來沒有商船穿越荷莫茲海峽

標普全球情報（S&P Global Intelligence）資料顯示，因美伊間敵對行動升溫，自5月5日以來就沒有任何註冊航運公司營運的商船穿越荷莫茲海峽。

標普全球情報負責海事的主管多巴爾（JeremyDomballe）在給客戶的報告中表示，過去7天內有1018艘船顯示的最後位置是距海峽320公里範圍內，能穿越海峽的主要是「影子船隊」船隻，或從事本地貿易的伊朗船隻。

● 伊朗審視美方所提過渡性備忘錄

紐約時報引述3名伊朗官員表示，德黑蘭正與華府討論一份一頁篇幅的備忘錄，內容為雙方解除封鎖重開荷莫茲海峽，在30天內停止敵對行動並達成全面協議。3人透露，目前其中一大障礙是美方要求伊朗預先承諾關於核子計畫及高濃度濃縮鈾的處理方式。

他們表示，美方仍堅持伊朗要同意將濃縮鈾交給美國、關閉3座核設施並暫停鈾濃縮20年。

伊朗官員們表示，伊朗則提議將部分濃縮鈾稀釋，其餘部分轉移至第三國（可能是俄羅斯），鈾濃縮則暫停10至15年，但未提及3座核設施的處置。

這紙備忘錄有3項可即刻執行的要項：解除美國對伊朗船隻與港口封鎖、重新開放海峽供商業航運通行，以及停止交戰。至於一些阻礙進展的重大爭執點，則留待未來30天內解決，其中關鍵包括伊朗核子計畫的未來、解除對伊制裁及解凍海外伊朗資金。

3名伊朗官員表示，德黑蘭願意承諾永不尋求核武，並同意暫停鈾濃縮，但包括暫停時間長短等諸多細節仍未與美國取得共識。