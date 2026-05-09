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川習會倒數／紐時：美伊戰爭削弱川談判地位 中媒：美成「跛腳巨人」

世界日報／ 編譯周辰陽／綜合報導
中國國家主席習近平（右）與川普總統2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場會晤前揮手致意。(美聯社)
中國國家主席習近平（右）與川普總統2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場會晤前揮手致意。(美聯社)

美國伊朗2月底爆發戰爭以來，根據五角大廈內部估算與國會官員說法，美軍已消耗約一半的長程匿蹤巡弋飛彈，發射的戰斧巡弋飛彈數量約是一年採購量的十倍。紐約時報8日分析指出，如此大規模的軍火消耗，也讓部分中國軍事與地緣政治專家公開質疑，美國是否仍有能力協防台灣，可能削弱美國總統川普下周與中國國家主席習近平舉行峰會時的談判地位。

部分中國軍事與地緣政治專家認為，美伊戰爭不僅嚴重消耗美國軍火庫，也打破美國主導地位的形象，暴露美國戰略的一大缺陷：在持續高強度衝突下，無法快速補充武器庫存。解放軍退役上校岳剛表示，美國軍力消耗「已明顯削弱美軍戰力投射能力，也暴露全球軍事霸權的缺陷」。

這類論述也助長中國鷹派評論人士，甚至可能已擴及中國政府內部的一種觀點，認為若未來台海爆發戰爭，美軍恐怕已無法有效協防台灣。中國民族主義者認為，美國面對伊朗這種區域軍事強權都無法迅速取勝，對上被視為同級對手的中國，恐怕更加困難。從這個角度來看，美國與伊朗陷入僵局，也削弱川普與習近平會談時的地位。

中共黨刊《求是》曾刊文稱，這場衝突「透支美國戰略資源，可能使美國陷入危險處境」。環球時報則在一篇社論中指出，如果美軍無法在全球部署武器，美國將成為「跛腳的巨人」。

美國白宮與軍方官員否認中東戰事已削弱美國在亞洲的軍事部署。美國國防部長赫塞斯表示，以實力嚇阻中國，仍是五角大廈四大優先事項之一。印太司令部司令帕帕羅上將也曾在參議院聽證會上表示，不認為中東資源調動會對美軍嚇阻中國的能力造成「真正代價」。

此外，外界對中國自身軍事戰備能力也有不少疑問。解放軍近50年來未經歷大型實戰，高層近年也因政治清洗與反貪腐行動陷入混亂。相較之下，美軍在伊朗戰場展現一定戰力，包括擊斃伊朗領導人、掌控伊朗領空，並派遣特種部隊深入敵境救援遭擊落飛行員。

即使未與美國直接開戰，中國仍可利用川普政府目前面臨的困境，向亞洲盟友傳達「美國已不再可靠」的訊息。北京大學學者王棟表示，當盟友面臨部署不確定性與軍備延遲時，勢必會開始質疑美國安全承諾的可靠性與一致性。他並表示，美國「正遭遇全球軍事布局的極限」。

伊朗戰爭最終可能鼓舞中國運用灰色地帶戰術，在亞洲採取更強勢的行動。不過，美國智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)「中國實力計畫」研究員賀博然（Brian Hart）則認為，中國不太可能因此加快推動武力犯台計畫。任何相關決策，仍主要取決於政治因素，例如台灣突然宣布法理獨立。

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