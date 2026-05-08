荷莫茲海峽不平靜 伊朗媒體：美伊兩軍又零星交火

儘管波斯灣（Persian Gulf）地區處於停火狀態，但伊朗媒體指稱，繼前一日與美國軍隊交火後，伊朗部隊今天又在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）跟美軍發生零星衝突。

伊朗法斯通訊社（Fars news agency）報導寫道，「過去一個小時，伊朗武裝部隊與美國艦艇於荷莫茲海峽發生零星衝突」。

美國2月28日向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，而在4月8日停火生效以來，雙方偶有交火情形。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）稍早表示，有關美方針對與伊朗達成協議來結束雙方衝突所做出的幾項提議，華府目前預期今天會收到德黑蘭當局回應。