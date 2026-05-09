中方油輪首遇襲 陸：盼荷莫茲海峽恢復暢通

根據陸媒報導，一艘中國大陸船東所有的大型成品油輪四日在荷莫茲海峽（下稱海峽）入口處遇襲。有知情船東說，這是首次有大陸油輪遇襲。

大陸財新網七日報導，該油輪在海峽入口處的阿聯阿爾傑爾港外海遇襲，甲板起火，該船標識為「ＣＨＩＮＡ ＯＷＮＥＲ&ＣＲＥＷ」（大陸船東與船員）。知情船東指稱，這是首次有大陸油輪遇襲，心理上很難接受。海事安全消息人士也指稱，該油輪是懸掛馬紹爾群島國旗的「JV Innovation號」，四日向附近船舶通報甲板起火。

對此，大陸外交部發言人林劍八日在例行記者會中說，根據目前掌握的情況，遇襲船舶為馬紹爾群島籍，船上有陸籍船員。該船尚未通報有船員傷亡。

林劍還說，陸方對大量船舶和船員受戰事影響而被困海峽深表關切，盡早恢復海峽暢通和維護民用船舶和船員安全，符合區域內國家和國際社會的共同利益。

大陸外長王毅六日在北京與伊朗外長阿拉奇會談時說，國際間對恢復海峽正常安全通行有共同關切，中方希望當事方盡快回應國際社會的強烈呼聲。