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美國中情局評估 伊朗還能撐3至4個月

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
伊朗正將部分石油改儲存在油輪上，並正降低油田的輸出量。圖為伊朗哈格島。路透
伊朗正將部分石油改儲存在油輪上，並正降低油田的輸出量。圖為伊朗哈格島。路透

華盛頓郵報七日引述四位知情人士報導，中情局（ＣＩＡ）本周向美國決策官員提交的一份機密分析顯示，伊朗在美國海上封鎖下，至少還能支撐三至四個月，才將面臨更嚴重的經濟困境。

該分析也發現，伊朗雖已被美國與以色列猛轟，但仍保有相當程度的彈道飛彈能力。美國官員說，伊朗仍保有二月底開戰前約七成五的機動飛彈發射車和約七成的飛彈庫存；有證據顯示，伊朗已恢復並重啟幾乎所有地下儲存設施，修復部分受損飛彈，甚至組裝部分在開戰時已接近完成的新飛彈。

伊朗正將部分石油改儲存在油輪上，並正降低油田的輸出量，以確保油井維持運作能力，伊朗目前的經濟情況遠沒有某些人宣稱的嚴峻。

若德黑蘭能經由陸路走私石油，那上述分析甚至可能低估伊朗的經濟韌性；儘管卡車與鐵路運輸無法取代海運與海上航道的運量，仍可能提供德黑蘭一定程度的經濟緩衝；德黑蘭甚至可能開始藉由中亞的鐵路出口部分石油。

巴基斯坦四月底開闢六條連接國內主要港口與巴伊邊境的貨運走廊，允許第三國貨物繞過美軍對伊朗港口的封鎖，直接經陸路輸入伊朗，且伊朗也能從裏海方向接受俄羅斯的援助。

以色列智庫「國安研究所」研究員希特里諾維奇認為，即使再被封鎖幾個月，也不會迫使德黑蘭接受華府要求，「他們並不認為有必要屈服」。

以色列 伊朗 美國

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