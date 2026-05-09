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美伊協議有譜？ 魯比歐：預期很快收到伊回應

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國和伊朗七日在荷莫茲海峽短暫交火。圖為美國海軍神盾艦「裴拉塔號」（上）四月對一艘懸掛伊朗國旗的油輪執行海上封鎖。法新社
美國和伊朗七日在荷莫茲海峽短暫交火。圖為美國海軍神盾艦「裴拉塔號」（上）四月對一艘懸掛伊朗國旗的油輪執行海上封鎖。法新社

訪問梵蒂岡的美國國務卿魯比歐，八日上午在羅馬的非正式新聞簡報會中說，他預期當天就將接到伊朗對美伊終戰的回應，並希望伊方做出「嚴肅」的提議，「能讓我們進入認真的談判過程」。

魯比歐在上述簡報會中提到，「我們今天應該會知道某些事」，但在二月底時任伊朗最高領袖哈米尼身亡後，德黑蘭的領導高層體系仍呈現高度分裂、「也不健全」，因此可能成為阻礙。

二輪談判 瑞士：願提供斡旋

對傳出伊朗已建立或試圖建立某種即將控制荷莫茲海峽交通的機構，魯比歐則表明，這將很有問題，真的將令人難以接受。另傳出潛在的第二輪美伊談判可能在瑞士舉行，瑞士外交部發言人七日說，隨時準備提供斡旋。

華爾街日報七日報導，美國官員指稱，最快本周，川普政府正尋求重啟五日就戛然而止的荷莫茲海峽「自由計畫」。

短暫交火 川普：停火仍有效

此外，美國總統川普七日在真實社群寫道，「特魯斯頓號」等三艘美國驅逐艦在荷莫茲海峽被伊朗襲擊。對此，美國中央司令部同日在新聞稿中寫道，美軍攔截伊方「無端」以飛彈、無人機與小船發動的攻擊，並以自衛性攻擊回應，包括飛彈與無人機發射場所、指揮與管制地點，以及情報、監視與偵察節點等伊朗軍事設施。

川普還寫道，若伊朗不盡快簽署（終戰）協議，「未來我們將更猛烈、更強硬地攻擊他們！」川普接受美國廣播公司（ＡＢＣ）記者史考特訪問時聲稱，停火進行中、仍有效，這次對伊朗的攻擊只是「輕輕一拍」（即小小警告）。

對此，魯比歐在上述簡報會中也宣稱，美軍七日攻擊伊朗軍事設施的行動，和停火中的「史詩怒火」行動是「兩回事」，史詩怒火屬攻擊性質，美國仍將持續自衛性地回應。自四月八日停火以來，就偶有交火情形。伊朗外長阿拉奇八日批評，每當外交解決方案擺在談判桌上時，美國「總是選擇魯莽的軍事冒險」。

川普七日在白宮與巴西總統魯拉會談，討論關稅及美伊戰爭等問題。魯拉在會後記者會中說，「我認為，美國入侵伊朗將造成的損害，比川普想像的更大；而川普認為，美伊戰爭結束了」。

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