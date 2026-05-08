何時達成協議？美伊和平提議 魯比歐：預期今天收到伊朗回應

美國國務卿魯比歐今天表示，有關美方針對與伊朗達成協議來結束雙方衝突所做出的幾項提議，華府目前預期今天會收到德黑蘭的回應。

法新社報導，正在義大利首都羅馬進行訪問的魯比歐（Marco Rubio）對媒體記者表示：「我們目前預期他們會在今天某個時間點做出回應。…我真的希望會有認真的方案。」

CNBC報導，魯比歐還說，華府將看伊朗的回應會有哪些訴求，「希望這能讓我們進入嚴肅的談判程序」。