德黑蘭稱企圖干擾伊朗石油出口 扣押阿曼灣1艘油輪

華盛頓郵報7日獨家報導，4名知情人士表示，美國中央情報局（CIA）本周向政府決策官員提交的一份機密分析指出，伊朗在面對美國海上封鎖的情況下，至少還能支撐3至4個月，之後才會面臨更嚴重的經濟困境，似乎對美國總統川普宣稱戰爭即將結束的樂觀看法提出新的疑問。

2026-05-08 09:15