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德黑蘭稱企圖干擾伊朗石油出口 扣押阿曼灣1艘油輪

中央社／ 杜拜8日綜合外電報導
伊朗國營媒體今天引述軍方聲明報導，德黑蘭當局以涉嫌企圖干擾伊朗石油出口為由，扣押在阿曼灣（Gulf of Oman）的一艘油輪Ocean Koi。 路透社
伊朗國營媒體今天引述軍方聲明報導，德黑蘭當局以涉嫌企圖干擾伊朗石油出口為由，扣押在阿曼灣（Gulf of Oman）的一艘油輪Ocean Koi。 路透社

伊朗國營媒體今天引述軍方聲明報導，德黑蘭當局以涉嫌企圖干擾伊朗石油出口為由，扣押在阿曼灣（Gulf of Oman）的一艘油輪Ocean Koi。

聲明表示，這艘懸掛巴貝多國旗的油輪，當時載有伊朗原油，企圖「利用區域局勢…損害及干擾石油出口」。

根據伊朗國家媒體報導，這艘油輪今年2月以來受到美國制裁，目前已被押送到伊朗南部沿海，移交司法當局處置。

在發生這次油輪扣押事件前，美伊才在連接波斯灣與阿曼灣的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）爆發衝突。

自今年2月28日，美國與以色列聯合對伊朗發動攻擊以來，伊朗基本上封鎖了荷莫茲海峽。中東戰爭前，全球約有20%的石油運輸經過這個戰略水道。

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