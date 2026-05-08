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中國油輪據報首次在荷莫茲海峽遇襲
中國媒體財新網報導，一艘大型成品油油輪4日在荷莫茲海峽入口處遇襲，當時船隻標示「CHINA OWNER & CREW」（中國船東及船員）字眼。有知情船東表示，這是首次有中國油輪遇襲。
綜合港媒經濟日報、財新網7日報導，該艘油輪是在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）入口處的阿拉伯聯合大公國阿爾杰爾港（Al Jeer Port）外海遭到襲擊，船隻甲板起火。
知情的船東表示，這是首次有中國油輪遇襲，「心理上很難接受」
路透社引述海事安全消息人士表示，受損的中國船隻是懸掛馬紹爾群島國旗的油輪「JV Innovation」號，4日曾向附近船隻報告甲板起火。
美國軍方日前表示，美軍中央司令部4日啟動支援美國總統川普提出的「自由計畫」，以「恢復荷莫茲海峽的航行自由」。但「自由計畫」一天後便暫停。
中國外交部長王毅6日在北京與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）會談表示，國際社會對恢復荷莫茲海峽正常安全通行有共同關切，中方希望當事方「儘快回應國際社會的強烈呼聲」。
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