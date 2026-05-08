中東戰爭第69天》美伊再交火川普淡化衝突 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第69天，儘管美伊在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）再度交火，美國總統川普試圖淡化衝突，稱美伊停火仍有效。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國軍方表示，伊朗軍隊動用飛彈、無人機與小型船艇，鎖定3艘美國海軍驅逐艦攻擊，但美方資產未被擊中。

美軍中央司令部（U.S. Central Command）在社群平台X發文說，美軍「消除來襲威脅，並鎖定（發動攻擊）的伊朗軍事設施攻擊」。

川普今天將伊朗對3艘美國軍艦的攻擊輕描淡寫為「小事一樁」，並表示他認為停火仍有效。

他在華府被問到美伊停火是否仍有效時說「是的」。他告訴媒體：「他們今天小打小鬧，我們把他們轟走。他們小打小鬧，我稱這是小事一樁。」他也堅稱談判「進展很順利」。

川普稍早在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文說，3艘美國驅逐艦在遭受攻擊的情況下仍成功穿越荷莫茲海峽，沒有受到任何損害，但「伊朗攻擊者遭受重大損失」。他說：「如果他們不快點簽署協議，未來我們會以更猛烈、更暴力的方式打擊他們！」

此外，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天晉見天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV），討論中東戰爭局勢。他的發言人表示，盧比歐也與教廷國務院長會面，探討促進中東和平的行動。

以色列方面，儘管以軍再度空襲黎巴嫩真主黨（Hezbollah）據點，美國一名官員今天表示，黎巴嫩與以色列將於14日至15日在華府舉行新一輪談判。

以色列昨天在貝魯特南郊擊斃真主黨一名指揮官，這是以色列自上月達成停火協議以來首度空襲當地。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天證實以軍擊斃一名真主黨指揮官，稱「沒有恐怖分子能夠躲過」以色列打擊。根據國營媒體報導和法新社記者說法，以色列軍方今天再度轟炸黎巴嫩南部目標。

●伊朗動向

根據伊朗國家電視台刊登的聲明，伊朗中央軍事指揮部表示，伊軍是在美軍違反停火後反擊，指控美軍在荷莫茲海峽鎖定一艘伊朗油輪和另一艘船攻擊。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，他已與伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（AyatollahMojtaba Khamenei）會面。穆吉塔巴自3月初獲任命後就未公開露面。

●油價股匯動態

美國與伊朗在荷莫茲海峽交火，動搖市場對美伊協議終戰和重啟荷莫茲海峽的希望，亞洲當地時間8日股市下跌，油價走揚。

●其他國家及組織

黎巴嫩衛生部表示，以色列今天一連串空襲造成至少12人喪生，包括兩名兒童和一名醫護人員。

聯合國國際海事組織（IMO）秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）在巴拿馬表示，約1500艘船和2萬名船員因伊朗封鎖荷莫茲海峽而持續受困波斯灣。