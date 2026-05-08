快訊

與美F-35競爭？共軍殲-35戰機「0001」編號亮相 料將量產出口

最佳飛機餐Top10！長榮衝進全球前5、亞洲第2 第1名菜色好吃又正宗

MiLB／剛入選百大新秀 林維恩6局狂飆10K創旅美後新高

聽新聞
0:00 / 0:00

華郵：CIA估伊朗在美封鎖下還能撐3個月以上

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國中央情報局（CIA）本週提交政府決策官員的一份機密分析指出，伊朗於美國海上封鎖下至少還能再撐3到4個月，經濟才會出現巨大壓力，且仍保有戰前約7成的飛彈能力。

華盛頓郵報引述多名知情人士透露，這份由情報圈完成的分析也認為，儘管美國與以色列已進行數週猛烈轟炸，伊朗仍保有相當程度的彈道飛彈能力。華郵認為情報機構對伊朗的評估往往比川普政府公開發言更審慎。

美國總統川普6日在橢圓形辦公室談到伊朗時說：「他們的飛彈大多已被摧毀，可能只剩18%、19%左右，與原本相比已經不多了。」

然而不願具名的美方官員表示，伊朗目前仍保有戰前約75%的機動發射車，以及約70%的飛彈庫存，並說有證據顯示伊朗已能恢復並重新啟用幾乎所有地下儲存設施、修復部分受損飛彈，甚至組裝一些在戰爭爆發時已接近完工的新飛彈。

4名知情人士透露，CIA的評估認為伊朗在面臨更嚴重經濟困境之前，仍可撐過90至120天的美國封鎖，甚至更久。

其中一名知情人士說，德黑蘭正把部分石油改儲於油輪上，並正降低油田的輸出量，以確保油井維持運作能力，伊朗經濟情況「遠沒有某些人宣稱的嚴重」。

另一官員表示，若德黑蘭能透過陸路走私石油，那CIA的分析甚至可能還低估伊朗的經濟韌性。卡車與鐵路運輸無法取代海運與開放海上航道的運量，但仍可能提供一定程度的經濟緩衝。這名官員說：「有人認為，他們可能開始透過中亞的鐵路運送部分石油。」

稍早有報導披露，巴基斯坦政府於4月底開闢6條連接國內主要港口與伊朗邊境的貨運陸廊，允許第三國貨物繞過美軍海上封鎖，直接經由陸路輸入伊朗，讓伊朗增加中伊鐵路外更多不受海上干預的生命線；另伊朗也能從裏海方向接受俄國援助。

美國政府內部與外部一些分析人士指出，若要控制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），飛彈的重要性反而不如成本更低的無人機，尤其這類無人機可以在小型倉庫與容易隱藏的設施中生產。

位於特拉維夫的智庫「國家安全研究所（Institutefor National Security Studies）研究員希特里諾維奇（Danny Citrinowicz）說：「只要有一架無人機擊中船隻，就不會有人願意替油輪承保。」

曾在以色列軍事情報單位負責伊朗事務主管的希特里諾維奇表示，即使再持續封鎖好幾個月，也不會迫使伊朗政權接受華府的要求，「問題在於，他們不認為自己需要屈服」。

希特里諾維奇表示，儘管美國與以色列在伊朗取得軍事成功，這場戰爭的結果最終仍可能以戰略失敗告終。

他在X發文：「這場原本意在推翻伊朗政權、摧毀核子與彈道飛彈能力的戰爭，最後反而可能讓德黑蘭獲得制裁鬆綁、仍保有可觀飛彈能力、持續支持代理人勢力且幾可肯定能繼續在本土保留鈾濃縮能力，等於讓伊朗政權比以前更強大。」

伊朗 以色列 川普 美國

延伸閱讀

美軍封鎖沒川普誇的有效？華郵：CIA評估伊朗恐還能再撐3到4個月

重擊無效？美情報指伊朗核武進度「幾乎沒變」 只拖慢不到一年

美軍戰損超過官方數字？華郵獨家揭露基地遭重創 專家：伊朗打得很準

美伊談判1頁備忘錄 擬暫停鈾濃縮、解除海峽封鎖

相關新聞

華郵：CIA估伊朗在美封鎖下還能撐3個月以上

美國中央情報局（CIA）本週提交政府決策官員的一份機密分析指出，伊朗於美國海上封鎖下至少還能再撐3到4個月，經濟才會出現...

中東戰爭第69天》美伊再交火川普淡化衝突 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第69天，儘管美伊在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）再度交火，美國總統川普試圖淡...

美軍封鎖沒川普誇的有效？華郵：CIA評估伊朗恐還能再撐3到4個月

華盛頓郵報7日獨家報導，4名知情人士表示，美國中央情報局（CIA）本周向政府決策官員提交的一份機密分析指出，伊朗在面對美國海上封鎖的情況下，至少還能支撐3至4個月，之後才會面臨更嚴重的經濟困境，似乎對

川普宣布美艦「在炮火下」穿越荷莫茲 諷伊朗無人機「像蝴蝶墜墳墓」

美軍在3艘驅逐艦7日通過荷莫茲海峽前往阿曼灣期間，攔截了伊朗方面「無端發動」的攻擊，並以自衛名義展開反擊，轟炸負責攻擊的伊朗軍事設施。美國總統川普先接受記者電訪，隨後在真實社群發布聲明。

荷莫茲局勢升溫！美軍「自衛反擊」轟伊朗港口 川普：只是小教訓

美國軍方表示，在美國海軍多艘驅逐艦7日通過荷莫茲海峽前往阿曼灣期間，攔截了伊朗方面「無端發動」的攻擊，並以自衛名義展開反擊。

伊朗油輪硬闖 遭美F-18癱瘓

美聯社報導，美國總統川普施壓伊朗達成協議之際，美軍中央司令部六日證實，一艘懸掛伊朗國旗的空載油輪試圖突破美方封鎖開往伊朗港口，遭美軍Ｆ／Ａ｜十八超級大黃蜂發射數枚砲彈，目前油輪已癱瘓，停止駛向伊朗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。