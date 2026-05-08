華郵：CIA估伊朗在美封鎖下還能撐3個月以上

美國中央情報局（CIA）本週提交政府決策官員的一份機密分析指出，伊朗於美國海上封鎖下至少還能再撐3到4個月，經濟才會出現巨大壓力，且仍保有戰前約7成的飛彈能力。

華盛頓郵報引述多名知情人士透露，這份由情報圈完成的分析也認為，儘管美國與以色列已進行數週猛烈轟炸，伊朗仍保有相當程度的彈道飛彈能力。華郵認為情報機構對伊朗的評估往往比川普政府公開發言更審慎。

美國總統川普6日在橢圓形辦公室談到伊朗時說：「他們的飛彈大多已被摧毀，可能只剩18%、19%左右，與原本相比已經不多了。」

然而不願具名的美方官員表示，伊朗目前仍保有戰前約75%的機動發射車，以及約70%的飛彈庫存，並說有證據顯示伊朗已能恢復並重新啟用幾乎所有地下儲存設施、修復部分受損飛彈，甚至組裝一些在戰爭爆發時已接近完工的新飛彈。

4名知情人士透露，CIA的評估認為伊朗在面臨更嚴重經濟困境之前，仍可撐過90至120天的美國封鎖，甚至更久。

其中一名知情人士說，德黑蘭正把部分石油改儲於油輪上，並正降低油田的輸出量，以確保油井維持運作能力，伊朗經濟情況「遠沒有某些人宣稱的嚴重」。

另一官員表示，若德黑蘭能透過陸路走私石油，那CIA的分析甚至可能還低估伊朗的經濟韌性。卡車與鐵路運輸無法取代海運與開放海上航道的運量，但仍可能提供一定程度的經濟緩衝。這名官員說：「有人認為，他們可能開始透過中亞的鐵路運送部分石油。」

稍早有報導披露，巴基斯坦政府於4月底開闢6條連接國內主要港口與伊朗邊境的貨運陸廊，允許第三國貨物繞過美軍海上封鎖，直接經由陸路輸入伊朗，讓伊朗增加中伊鐵路外更多不受海上干預的生命線；另伊朗也能從裏海方向接受俄國援助。

美國政府內部與外部一些分析人士指出，若要控制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），飛彈的重要性反而不如成本更低的無人機，尤其這類無人機可以在小型倉庫與容易隱藏的設施中生產。

位於特拉維夫的智庫「國家安全研究所（Institutefor National Security Studies）研究員希特里諾維奇（Danny Citrinowicz）說：「只要有一架無人機擊中船隻，就不會有人願意替油輪承保。」

曾在以色列軍事情報單位負責伊朗事務主管的希特里諾維奇表示，即使再持續封鎖好幾個月，也不會迫使伊朗政權接受華府的要求，「問題在於，他們不認為自己需要屈服」。

希特里諾維奇表示，儘管美國與以色列在伊朗取得軍事成功，這場戰爭的結果最終仍可能以戰略失敗告終。

他在X發文：「這場原本意在推翻伊朗政權、摧毀核子與彈道飛彈能力的戰爭，最後反而可能讓德黑蘭獲得制裁鬆綁、仍保有可觀飛彈能力、持續支持代理人勢力且幾可肯定能繼續在本土保留鈾濃縮能力，等於讓伊朗政權比以前更強大。」