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伊朗戰事能源短缺 助長中國在亞洲影響力

中央社／ 台北8日電

伊朗戰事、荷莫茲海峽關閉造就能源短缺。中國累積龐大戰略石油儲備，加上對於清潔能源技術投入，亞洲多國求助北京緩解戰爭衝擊，中國在亞洲的影響力正由於伊朗戰事持續提升。

中國正對深受燃料短缺困擾的鄰國發揮影響力，承諾緩解能源短缺困境、推廣中國再生能源技術。伊朗戰事爆發後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉，中國叫停成品油出口，這讓依賴中國煉廠供應航空燃油、汽油與柴油的亞洲國家處境窘迫。

據紐約時報中文網8日報導，中國是全球最大原油進口國，累積龐大戰略石油儲備，數十年來持續降低海外石油依賴，同時對於清潔能源技術領域投入數千億美元。伊朗戰事爆發後，亞洲多國政府求助北京，盼其緩解戰爭帶來的衝擊。

戰爭爆發以來，北京已與菲律賓、澳洲、越南、柬埔寨、寮國、泰國、緬甸、孟加拉的官員舉行高層會談。

各國政府發布的公告顯示，透過這些外交接觸，中國保證解決區域能源安全問題，相關國家允諾推進與北京外交對話，部分國家表示將在再生能源項目展開合作。這些外交斡旋保障中國持續提供部分燃料，幫助亞洲地區規避戰爭爆發初期最壞情況。

北京將自身定位為再生能源和本土能源驅動時代引領者，這與美國總統川普（Donald Trump）推崇油氣能源立場構成鮮明對比，川普的能源政策讓全球大部分國家面臨中東等地區局勢動盪風險。

獨立研究機構牛津能源研究所中國能源研究主管梅丹（Michal Meidan）表示，中國正在謹慎地介入，為鄰國提供支持，將此作為軟實力工具，傳遞出「我們會盡力保障你們的能源安全，前提是中國利益優先」訊號，同時為未來以綠色技術出口作為能源安全保障的模式奠定基礎。

歐亞集團中國區總監王丹（Dan Wang）認為，中國官方清楚「一帶一路」倡議放貸帶來的相關聲譽負面影響，北京將清潔能源視為修復一帶一路倡議不良形象的補救措施。

亞洲各經濟體仍在承受戰爭帶來的經濟衝擊，規模達到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致全球貿易大停擺以來的最高水平。經濟學家警告，荷莫茲海峽關閉時間愈長，對於高度依賴中東石油的亞洲地區造成的長期損害愈嚴重。

分析人士與能源專家表示，中國對特定國家持續供應部分石油產品，不僅緩解當地燃眉之急，也凸顯北京在危機時期如何運用「胡蘿蔔」策略贏得善意。王丹提到，中國成品油出口禁令不是全面禁止，「它更具選擇性，良好的外交關係顯然在其中發揮重要作用」。

對於中國來說，這場戰爭也為其在亞洲推廣再生能源技術創造契機。中國在太陽能電站、風電場、智能電網設備製造與電動車生產領域占據全球主導地位，對海外出口這些產品有助於維持中國出口強勁態勢，在中國國內經濟成長乏力背景下，出口是推進經濟成長的核心引擎。

以色列 伊朗 美國

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