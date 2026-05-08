快訊

3關鍵因素催化 大批南韓青年「投奔」日本

日職／徐若熙有明確問題需解決 軟銀投教稱「不排除花較長時間」：先在二軍出賽

愛爾麗偷拍案 網狂讚吹哨者「一篇文章扳倒一家企業」

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊再交火後伊朗稱恢復正常 川普：停火仍有效

中央社／ 華盛頓/杜拜7日綜合外電報導

美國伊朗今天交火，路透社報導形容這是雙方持續一個月的停火至今最重大考驗，不過伊朗表示局勢已恢復正常；美方表示不希望情勢升溫，總統川普表示停火仍有效。

據報導，伊朗軍方表示，美軍鎖定兩艘進入荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，並對伊朗境內發動攻擊。美國軍方則說，開火是回應伊朗攻擊。

川普告訴美國廣播公司（ABC）記者，停火仍有效，並試圖淡化這次交火。根據這名記者社群媒體發文，川普告訴她「這只是輕輕一碰」。伊朗國家媒體在空襲過後也表示局勢已恢復正常。

華府等待伊朗回應美方提案之際，雙方再度爆發敵對行動。美方提案將遏止戰鬥，但伊朗核子計畫等最具爭議的問題仍懸而未決。

自4月8日停火生效以來，雙方偶有交火情形。

伊朗最高聯合作戰指揮部指控美國違反停火協議，鎖定一艘伊朗油輪和另一艘船攻擊，並對荷莫茲海峽的葛希姆島（Qeshm Island）平民區以及附近濱海地區哈米爾（Bandar Khamir）和西里克（Sirik）發動空襲。

伊朗軍方表示，他們在荷莫茲海峽以東和查巴哈（Chabahar）港口南方攻擊美國軍艦，以示反擊。

哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）發言人表示，這波攻擊造成「重大損害」，但美軍中央司令部（U.S. Central Command）表示，美方資產未被擊中。

美軍中央司令部說，伊朗動用飛彈、無人機與小型船艇，鎖定3艘美國海軍驅逐艦攻擊。美方說他們回擊伊朗飛彈和無人機基地等據點。

聲明還說：「美軍中央司令部不尋求升高局勢，但保持部署狀態，隨時準備保護美軍。」

伊朗新聞電視台（Press TV）稍後報導，經過數小時交火，「荷莫茲海峽一帶的伊朗島嶼和沿海城市局勢現已恢復正常」。

美軍4日曾表示摧毀6艘伊朗小型船隻並攔截伊朗巡弋飛彈和無人機，德黑蘭當時試圖阻撓美國海軍打通荷莫茲海峽航道。

伊朗 荷莫茲海峽 川普 以色列 美國

延伸閱讀

荷莫茲局勢升溫！美軍「自衛反擊」轟伊朗港口 川普：只是小教訓

美伊再交火 美軍稱襲擊伊朗軍事設施

逼近戰爭…美軍荷莫茲海峽護航船舶 與伊朗交火

美伊波灣駁火後　美國戰爭部長稱與伊朗停火仍有效

相關新聞

川普宣布美艦「在炮火下」穿越荷莫茲 諷伊朗無人機「像蝴蝶墜墳墓」

美軍在3艘驅逐艦7日通過荷莫茲海峽前往阿曼灣期間，攔截了伊朗方面「無端發動」的攻擊，並以自衛名義展開反擊，轟炸負責攻擊的伊朗軍事設施。美國總統川普先接受記者電訪，隨後在真實社群發布聲明。

荷莫茲局勢升溫！美軍「自衛反擊」轟伊朗港口 川普：只是小教訓

美國軍方表示，在美國海軍多艘驅逐艦7日通過荷莫茲海峽前往阿曼灣期間，攔截了伊朗方面「無端發動」的攻擊，並以自衛名義展開反擊。

美軍封鎖沒川普誇的有效？華郵：CIA評估伊朗恐還能再撐3到4個月

華盛頓郵報7日獨家報導，4名知情人士表示，美國中央情報局（CIA）本周向政府決策官員提交的一份機密分析指出，伊朗在面對美國海上封鎖的情況下，至少還能支撐3至4個月，之後才會面臨更嚴重的經濟困境，似乎對

伊朗油輪硬闖 遭美F-18癱瘓

美聯社報導，美國總統川普施壓伊朗達成協議之際，美軍中央司令部六日證實，一艘懸掛伊朗國旗的空載油輪試圖突破美方封鎖開往伊朗港口，遭美軍Ｆ／Ａ｜十八超級大黃蜂發射數枚砲彈，目前油輪已癱瘓，停止駛向伊朗。

川普喊一周敲定美伊協議

美國與伊朗正接近暫時停止雙方衝突的短期協議，可望恢復荷莫茲海峽通行，美國也將解除對伊朗的封鎖，為後續談判鋪路。美國總統川普受訪時更透露，可能用一周時間「敲定」。

稱一周內解決 川普：不同意協議 再炸伊朗

Axios與華爾街日報報導，白宮正等待伊朗回覆一份一頁式諒解備忘錄。這份文件旨在結束戰爭，並替後續更完整的核談判建立框架。美國總統川普六日表示，美國與伊朗「過去廿四小時談得很好」，並對未來幾天內達成協

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。