美伊再交火後伊朗稱恢復正常 川普：停火仍有效

美國和伊朗今天交火，路透社報導形容這是雙方持續一個月的停火至今最重大考驗，不過伊朗表示局勢已恢復正常；美方表示不希望情勢升溫，總統川普表示停火仍有效。

據報導，伊朗軍方表示，美軍鎖定兩艘進入荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，並對伊朗境內發動攻擊。美國軍方則說，開火是回應伊朗攻擊。

川普告訴美國廣播公司（ABC）記者，停火仍有效，並試圖淡化這次交火。根據這名記者社群媒體發文，川普告訴她「這只是輕輕一碰」。伊朗國家媒體在空襲過後也表示局勢已恢復正常。

華府等待伊朗回應美方提案之際，雙方再度爆發敵對行動。美方提案將遏止戰鬥，但伊朗核子計畫等最具爭議的問題仍懸而未決。

自4月8日停火生效以來，雙方偶有交火情形。

伊朗最高聯合作戰指揮部指控美國違反停火協議，鎖定一艘伊朗油輪和另一艘船攻擊，並對荷莫茲海峽的葛希姆島（Qeshm Island）平民區以及附近濱海地區哈米爾（Bandar Khamir）和西里克（Sirik）發動空襲。

伊朗軍方表示，他們在荷莫茲海峽以東和查巴哈（Chabahar）港口南方攻擊美國軍艦，以示反擊。

哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）發言人表示，這波攻擊造成「重大損害」，但美軍中央司令部（U.S. Central Command）表示，美方資產未被擊中。

美軍中央司令部說，伊朗動用飛彈、無人機與小型船艇，鎖定3艘美國海軍驅逐艦攻擊。美方說他們回擊伊朗飛彈和無人機基地等據點。

聲明還說：「美軍中央司令部不尋求升高局勢，但保持部署狀態，隨時準備保護美軍。」

伊朗新聞電視台（Press TV）稍後報導，經過數小時交火，「荷莫茲海峽一帶的伊朗島嶼和沿海城市局勢現已恢復正常」。

美軍4日曾表示摧毀6艘伊朗小型船隻並攔截伊朗巡弋飛彈和無人機，德黑蘭當時試圖阻撓美國海軍打通荷莫茲海峽航道。