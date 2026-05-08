快訊

3關鍵因素催化 大批南韓青年「投奔」日本

日職／徐若熙有明確問題需解決 軟銀投教稱「不排除花較長時間」：先在二軍出賽

愛爾麗偷拍案 網狂讚吹哨者「一篇文章扳倒一家企業」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普：美軍3艘驅逐艦遇襲無損 伊朗目標遭受重創

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普今天指出，美國海軍3艘驅逐艦遭到攻擊後，美軍已對伊朗目標造成重創，但仍對與德黑蘭達成協議抱持開放態度，警告伊朗盡快簽署協議，否則將發動更猛烈的打擊。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「3艘世界級美軍驅逐艦剛剛在遭受攻擊下，非常成功地穿越荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。這3艘驅逐艦沒有受到任何損害，但伊朗攻擊者則遭受重大打擊。」

他說，「他們已被徹底摧毀，連同許多小型船隻一起」，並形容無人機墜落時，「就像蝴蝶墜向自己的墳墓！」

他接著警告：「如果他們不盡快簽署協議，未來我們會更猛烈、更強硬地打擊他們！」

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川普宣布美艦「在炮火下」穿越荷莫茲 諷伊朗無人機「像蝴蝶墜墳墓」

中東戰爭第66天》美擊沉伊朗船隻 最新發展一次看

荷莫茲局勢升溫！美軍「自衛反擊」轟伊朗港口 川普：只是小教訓

川普稱與伊朗談判取得進展　自由計畫護航行動喊卡

相關新聞

川普宣布美艦「在炮火下」穿越荷莫茲 諷伊朗無人機「像蝴蝶墜墳墓」

美軍在3艘驅逐艦7日通過荷莫茲海峽前往阿曼灣期間，攔截了伊朗方面「無端發動」的攻擊，並以自衛名義展開反擊，轟炸負責攻擊的伊朗軍事設施。美國總統川普先接受記者電訪，隨後在真實社群發布聲明。

荷莫茲局勢升溫！美軍「自衛反擊」轟伊朗港口 川普：只是小教訓

美國軍方表示，在美國海軍多艘驅逐艦7日通過荷莫茲海峽前往阿曼灣期間，攔截了伊朗方面「無端發動」的攻擊，並以自衛名義展開反擊。

美軍封鎖沒川普誇的有效？華郵：CIA評估伊朗恐還能再撐3到4個月

華盛頓郵報7日獨家報導，4名知情人士表示，美國中央情報局（CIA）本周向政府決策官員提交的一份機密分析指出，伊朗在面對美國海上封鎖的情況下，至少還能支撐3至4個月，之後才會面臨更嚴重的經濟困境，似乎對

伊朗油輪硬闖 遭美F-18癱瘓

美聯社報導，美國總統川普施壓伊朗達成協議之際，美軍中央司令部六日證實，一艘懸掛伊朗國旗的空載油輪試圖突破美方封鎖開往伊朗港口，遭美軍Ｆ／Ａ｜十八超級大黃蜂發射數枚砲彈，目前油輪已癱瘓，停止駛向伊朗。

川普喊一周敲定美伊協議

美國與伊朗正接近暫時停止雙方衝突的短期協議，可望恢復荷莫茲海峽通行，美國也將解除對伊朗的封鎖，為後續談判鋪路。美國總統川普受訪時更透露，可能用一周時間「敲定」。

稱一周內解決 川普：不同意協議 再炸伊朗

Axios與華爾街日報報導，白宮正等待伊朗回覆一份一頁式諒解備忘錄。這份文件旨在結束戰爭，並替後續更完整的核談判建立框架。美國總統川普六日表示，美國與伊朗「過去廿四小時談得很好」，並對未來幾天內達成協

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。