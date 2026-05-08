川普：美軍3艘驅逐艦遇襲無損 伊朗目標遭受重創

美國總統川普今天指出，美國海軍3艘驅逐艦遭到攻擊後，美軍已對伊朗目標造成重創，但仍對與德黑蘭達成協議抱持開放態度，警告伊朗盡快簽署協議，否則將發動更猛烈的打擊。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「3艘世界級美軍驅逐艦剛剛在遭受攻擊下，非常成功地穿越荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。這3艘驅逐艦沒有受到任何損害，但伊朗攻擊者則遭受重大打擊。」

他說，「他們已被徹底摧毀，連同許多小型船隻一起」，並形容無人機墜落時，「就像蝴蝶墜向自己的墳墓！」

他接著警告：「如果他們不盡快簽署協議，未來我們會更猛烈、更強硬地打擊他們！」