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川普宣布美艦「在炮火下」穿越荷莫茲 諷伊朗無人機「像蝴蝶墜墳墓」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室簽署恢復「總統體能測驗獎」公告前發表談話。法新社
美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室簽署恢復「總統體能測驗獎」公告前發表談話。法新社

美軍在3艘驅逐艦7日通過荷莫茲海峽前往阿曼灣期間，攔截了伊朗方面「無端發動」的攻擊，並以自衛名義展開反擊，轟炸負責攻擊的伊朗軍事設施。美國總統川普先接受記者電訪，隨後在真實社群發布聲明。

川普接受ABC記者電話訪問時表示，針對伊朗目標的報復性打擊只是「小教訓」（love tap）。被問及是否代表停火已經結束時，他說：「不，不，停火仍在進行中，目前依然有效。」

川普隨後在真實社群寫道：「三艘世界級的美國驅逐艦剛剛在遭受攻擊情況下，非常成功地通過荷莫茲海峽。三艘驅逐艦都沒有受損，但伊朗攻擊者遭到重大打擊。他們被徹底摧毀，還包括大量小型快艇；伊朗在海軍幾乎被徹底斬首後，正靠這些小艇來取代原本艦隊，而這些船很快、有效率地沉入海底。」

川普說，伊朗還向美國海軍驅逐艦發射飛彈，但都輕易遭到攔截，來襲無人機也在空中就被燒毀，「美麗地墜落海面，就像一隻蝴蝶墜向自己的墳墓！」

他強調：「正常國家會讓這些驅逐艦通行，但伊朗不是正常國家。他們由瘋子領導，如果有機會使用核武器，他們毫無疑問會這麼做，但他們永遠不會有這個機會。就像我們今天再次擊垮他們一樣，如果他們不趕快簽署協議，未來我們會以更猛烈、更暴力的方式狠狠打擊他們！」

川普最後指出，「特魯克斯頓號」（USS Truxtun）、「拉斐爾．佩拉爾塔號」（USS Rafael Peralta）與「麥森號」（USS Mason）等3艘驅逐艦與水兵將重新加入海上封鎖行動，並稱讚他們是「真正的『鋼鐵之牆』」。

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