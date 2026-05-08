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美伊再交火 美軍稱襲擊伊朗軍事設施

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美軍中央司令部（CENTCOM）今天表示，美軍鎖定伊朗軍事設施進行攻擊，這些設施以飛彈、無人機及小艇，對通過荷莫茲海峽美國軍艦發動一系列「無端」攻擊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍中央司令部在新聞稿中表示：「5月7日，在美國海軍飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）前往阿曼灣（Gulf of Oman）時，美軍攔截了伊朗方面無端發動的攻擊，並以自衛性打擊回應。」

根據中央司令部的說法，美軍攻擊的伊朗設施包括「飛彈與無人機發射場所、指揮與管制地點，以及情報、監視和偵察節點」。

聲明指出，當特魯斯頓號（USS Truxtun，DDG-103）、裴拉塔號（USS Rafael Peralta，DDG-115）以及梅森號（USS Mason，DDG-87）通過這條國際航道時，伊朗部隊除發射多枚飛彈，並出動無人機和小艇，但「沒有美方資產被擊中」。

伊朗國營媒體則報導，在伊朗安全部隊與「敵人」交火時，位於葛希姆島（Qeshm Island）巴曼碼頭（Bahman Pier）的商業設施遇襲。

美軍中央司令部在聲明中表示，美軍「不尋求升高局勢」，但軍方「做好保護美國部隊的準備」。

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