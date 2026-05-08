川普喊一周敲定美伊協議

美國與伊朗正接近暫時停止雙方衝突的短期協議，可望恢復荷莫茲海峽通行，美國也將解除對伊朗的封鎖，為後續談判鋪路。美國總統川普受訪時更透露，可能用一周時間「敲定」。

綜合彭博資訊、路透、紐約時報及華爾街日報等媒體的報導，華府已透過調停人巴基斯坦，送出一頁篇幅的14點理解備忘錄（MOU）給伊朗，伊朗正檢視這份提案，預料未來兩天透過巴基斯坦回覆。

知情人士說，這項備忘錄並未要求雙方任何讓步，也未提及華府過去提出、但遭伊朗拒絕的幾項關鍵要求，而是提議三階段的談判框架，先正式終結這場戰爭，再協商化解荷莫茲海峽危機，之後以30天，推動更廣泛協議的協商，包括處理核子訴求、解凍伊朗資產等。而伊朗對荷莫茲海峽的航運限制與美國的封鎖，將在這30天內逐步解除。

伊朗外長阿拉奇7日與巴基斯坦外長通話，強調需透過持續對話、外交努力以及擴大合作，以維護穩定，避免局勢升級。

川普6日表示，對達成協議表達樂觀，「他們想達成協議…非常有可能」，這場衝突「將很快就結束」，但他也警告，若德黑蘭不同意協議，美國將以「更高程度與更強烈力道」恢復轟炸伊朗。他之後受訪表示，美伊協議內容將包括伊朗把高濃縮鈾運往美國，也認為伊朗戰爭有可能在他下周出訪中國大陸前結束。

國際油價7日持續走低，布蘭特和西德州都已跌破100美元。花旗集團研究主管表示，在美伊局勢明朗前，油價將繼續波動。