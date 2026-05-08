衛星分析 華郵：美軍戰損遠超官方說法

華盛頓郵報六日報導，衛星影像分析顯示，美伊戰爭爆發以來，伊朗空襲已毀損或摧毀中東各地美軍基地至少二二八處建築與設備，包括機棚、營舍、燃料庫、飛機，以及關鍵雷達、通訊與防空設備，破壞規模遠超過美國政府公開承認或先前媒體報導的程度。

多家媒體在戰爭期間曾檢視相關損害情況，紐約時報指美軍十四處軍事設施或防空設施遭攻擊，ＮＢＣ稱伊朗襲擊了美軍十一個基地的一百個目標，ＣＮＮ上周報導，美軍十六處設施遭到破壞。美軍僅提到一些基地遇襲、戰機和裝備損失，以及十多名美軍陣亡。

但華郵檢視二月底戰爭開始至四月十四日的衛星影像後發現，美軍戰損遠高於先前報導。

目前要取得中東地區衛星影像異常困難，兩家大型商業衛星公司Vantor與Planet已應最大客戶美國政府要求，在戰爭開始不到兩周後，限制、延後甚至無限期停止發布戰爭期間的中東影像，使外界難以評估伊朗反擊情況。不過，具有官方背景的伊朗媒體從戰爭初期開始，便持續在社群媒體發布高解析度衛星照片，宣稱顯示美軍基地受損情況。

華郵檢視超過一百張由伊朗發布的高解析度衛星照片，並透過歐盟哥白尼衛星系統交叉比對，其中一○九張影像經驗證為真，另有十九張因無法完成比對，因此未納入損害分析，同時並未發現伊朗竄改影像。

華郵記者另外檢視Planet影像，發現十處未曾出現在伊朗公布影像中的受損或被摧毀建築。整體而言，十五座美軍基地中，共有二一七處建築與十一件設備受損或被摧毀。

華郵強調，這項評估只是根據現有衛星影像完成的部分統計。開源研究計畫「爭議地帶」調查員古德欣德表示，伊朗刻意瞄準多個基地的官兵住宿區，目的就是造成大量傷亡，不只設備、燃料儲存區與空軍基地基礎設施遭到攻擊，包括健身房、食堂與宿舍等軟目標也在攻擊範圍內。

專家指出，這些損害顯示，美軍低估伊朗精準打擊能力，未能充分適應現代無人機戰爭，部分基地缺乏足夠防護。美國陸戰隊退役上校、現任戰略暨國際研究中心資深顧問坎西安表示：「伊朗的攻擊非常精準，沒有隨機彈坑顯示他們失手。」

部分損害可能發生在美軍撤離基地後，因此這些設施已不再是優先保護目標。

負責中東地區的美國中央司令部拒絕回應華郵。一名軍方發言人則反駁專家對基地損害「嚴重」或代表「失敗」的說法，表示損害評估本身相當複雜，有時可能造成誤導。

該發言人表示，待衝突結束後，軍方領導層將能對伊朗攻擊做出更完整說明。