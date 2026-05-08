伊朗油輪硬闖 遭美F-18癱瘓

美聯社報導，美國總統川普施壓伊朗達成協議之際，美軍中央司令部六日證實，一艘懸掛伊朗國旗的空載油輪試圖突破美方封鎖開往伊朗港口，遭美軍Ｆ／Ａ｜十八超級大黃蜂發射數枚砲彈，目前油輪已癱瘓，停止駛向伊朗。

負責美軍中東事務的中央司令部表示，懸掛伊朗旗的「哈斯納號」（Ｍ／T Hasna）六日航經國際水域，開往阿曼灣一處伊朗港口。美軍多次警告該船已違反美方封鎖，但船員未遵從指示。隨後美軍從航空母艦「林肯號」出動海軍Ｆ／Ａ｜十八超級大黃蜂戰機，以廿公釐機砲發射數發砲彈，癱瘓油輪方向舵。哈斯納號已停止駛向伊朗。

美軍對伊朗油輪開火，發生在川普威脅伊朗盡快達成協議後。川普先前在社群平台發文要求伊朗盡快達成協議，否則將以更猛烈力道轟炸伊朗。

目前超過五萬美軍在中東地區待命，除了林肯號、布希號兩支航艦打擊群，還有超過一萬名海軍與陸戰隊員就位外，特種部隊也已完成部署。

在當地的美軍兵力包括陸軍第八十二空降師約二千名傘兵，以及由陸戰隊與海軍各二千五百人組成的第三十一海軍陸戰隊遠征部隊。此外，數百名特種作戰部隊也已抵達。美軍官方表示，隨戰爭升級，駐中東總兵力已由戰前的四萬人增至逾五萬人。