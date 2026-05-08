聽新聞
0:00 / 0:00

法航艦戴高樂號 部署紅海

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
法國戴高樂號航母戰鬥群已部署紅海，可能參與保護荷莫茲海峽。圖為戴高樂號上月離開克里特島。（路透）
法國戴高樂號航母戰鬥群已部署紅海，可能參與保護荷莫茲海峽。圖為戴高樂號上月離開克里特島。（路透）

法國總統馬克宏六日表示，法國「戴高樂號」航空母艦戰鬥群正從蘇伊士運河南部進入紅海，為法、英兩國可能在荷莫茲海峽展開任務預做準備。

馬克宏六日與伊朗總統裴澤斯基安通話表示，將與川普總統討論部署事宜。路透報導，法國將呼籲華府與德黑蘭考慮荷莫茲海峽安全提議，因為該海峽封鎖嚴重衝擊全球經濟。

這次部署將讓歐洲最強大的核動力航空母艦更接近荷莫茲海峽。該海峽實質關閉，儼然已成伊朗戰爭的縮影，數以百計船隻因此受困，引發國際能源總署所說的全球石油市場史上規模最大供應中斷。

馬克宏宣布的行動，有別於與川普四日啟動、五日晚間喊停的「自由計畫」。「戴高樂號」前往當地，是法英兩國倡議任務的一部分，旨在一旦狀況允許便恢復荷莫茲海峽海上安全。

馬克宏六日在社群媒體Ｘ發文寫道，這次部署有助於讓船東與保險公司恢復信心，「與交戰各方依然有所區別」。

發文寫道，海峽恢復平靜能讓核子議題及區域情勢談判獲得進展。馬克宏說，「歐洲人將承擔角色」。

法國武裝部隊參謀長發言人韋內特說，由法、英以及其他五十多國組成的荷莫茲聯盟，在狀況達到兩個門檻之後才會啟動：航運威脅必須降低、海運業必須獲得保證能夠安全通過海峽。

韋內特表示，航艦部署是為了確保當條件達成時能迅速行動。他說，法國立場始終如一，也就是保持防禦戒備、尊重國際法。他表示，目前保險費用非常高，因此沒有船隻會冒險前往或通過荷莫茲海峽。

美國並沒有參加英法兩國發起的荷莫茲聯盟。馬克宏與英國首相施凱爾也曾為支持烏克蘭而邀請歐洲國家組成「志願聯盟」。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

法國派遣戴高樂號航艦至紅海 擬為荷莫茲海峽護航

川普宣布「自由計畫」…美飛彈驅逐艦進波灣 「引導」船舶脫困荷莫茲

逼近戰爭…美軍荷莫茲海峽護航船舶 與伊朗交火

稱美國威脅已結束 伊朗：海峽通行安全

相關新聞

稱一周內解決 川普：不同意協議 再炸伊朗

Axios與華爾街日報報導，白宮正等待伊朗回覆一份一頁式諒解備忘錄。這份文件旨在結束戰爭，並替後續更完整的核談判建立框架。美國總統川普六日表示，美國與伊朗「過去廿四小時談得很好」，並對未來幾天內達成協

衛星分析 華郵：美軍戰損遠超官方說法

華盛頓郵報六日報導，衛星影像分析顯示，美伊戰爭爆發以來，伊朗空襲已毀損或摧毀中東各地美軍基地至少二二八處建築與設備，包括機棚、營舍、燃料庫、飛機，以及關鍵雷達、通訊與防空設備，破壞規模遠超過美國政府公

伊朗油輪硬闖 遭美F-18癱瘓

美聯社報導，美國總統川普施壓伊朗達成協議之際，美軍中央司令部六日證實，一艘懸掛伊朗國旗的空載油輪試圖突破美方封鎖開往伊朗港口，遭美軍Ｆ／Ａ｜十八超級大黃蜂發射數枚砲彈，目前油輪已癱瘓，停止駛向伊朗。

惹怒沙國關領空 自由計畫36小時急停

美國總統川普三日宣布「自由計畫」，稱美方將引導受困於荷莫茲海峽的中立國家船隻離開，但實施不到兩天，川普五日就主動喊停。儘管他在社群平台發文列出多個理由，但根據二名美方官員說法，川普喊停的真正原因，其實

法航艦戴高樂號 部署紅海

法國總統馬克宏六日表示，法國「戴高樂號」航空母艦戰鬥群正從蘇伊士運河南部進入紅海，為法、英兩國可能在荷莫茲海峽展開任務預做準備。

伊朗駐韓大使館發表聲明 否認涉及荷莫茲海峽南韓船隻受損事件

路透報導，伊朗駐首爾大使館7日發表聲明，否認其武裝部隊在荷莫茲海峽攻擊一艘南韓船隻，並表示要安全通過該水道，必須嚴格遵守伊朗法規。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。