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整理包／伊朗今將回覆美方停戰方案 最新進展一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／即時報導
美伊停戰協議進入關鍵階段，伊朗預計7日向調停方回應美方提出的和平方案。圖為德黑蘭民眾6日揮舞伊朗國旗集會，表達對政府支持。路透
美伊停戰協議進入關鍵階段，伊朗預計7日向調停方回應美方提出的和平方案。圖為德黑蘭民眾6日揮舞伊朗國旗集會，表達對政府支持。路透

伊朗預計今（7）日將對美國提出的和平方案作出回應。隨著美伊逐步接近達成停戰協議，中東局勢進入關鍵階段，以下為四大重點：

1.潛在協議內容：一份單頁備忘錄宣示結束戰爭，並啟動30天協商期，涵蓋核問題、伊朗資產解凍及荷姆茲海峽安全。美方要求伊朗將高濃縮鈾運至美國，並承諾不啟用地下設施。

2. 以色列的關切：以色列總理內唐亞胡已與美方官員會談，希望進一步了解談判進展。以國擔心美國可能在最後關頭對伊朗讓步。

3. 貝魯特空襲：以色列鎖定一名真主黨高層指揮官發動攻擊，是停火生效以來首次襲擊黎巴嫩首都，凸顯停火狀態脆弱。

4. 荷姆茲海峽：美軍對一艘懸掛伊朗旗幟、航向伊朗港口的油輪開火，美方稱此舉是在執行封鎖。這發生在伊朗宣布成立機構管理海峽通航的數小時後。與此同時，法國總統馬克宏呼籲其他國家加入多國任務，尋求確保海峽航運安全。

伊朗 以色列 美國 中東 荷姆茲海峽

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