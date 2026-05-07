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戰火衝擊能源市場 澳洲要天然氣出口商保留2成供內需

中央社／ 雪梨7日綜合外電報導

澳洲能源部長波溫（Chris Bowen）今天表示，澳洲將透過強制主要天然氣出口商預留1/5燃料供國內使用，以防範能源短缺風險。

澳洲是全球最大液化天然氣（LNG）出口國之一，隨著中東戰爭擾亂全球能源市場，這項重要燃料需求持續升高。

為了降低「全球價格波動」對國內的衝擊，澳洲將要求最大天然氣出口商將2成出口產量留作國內銷售。

波溫向媒體表示：「我們一直透過投資可靠、可自主掌控的再生能源，以及確保將我們所需的更多天然氣留在國內，以減輕全球能源衝擊對澳洲民眾的影響。」

澳洲是亞洲多國的重要液化天然氣供應國。自美國以色列2月底聯手對伊朗發動攻擊以來，亞洲能源價格已大幅上升。

根據亞洲天然氣與能源協會（Asia Natural Gas andEnergy Association）數據，日本約有40%的液化天然氣來自澳洲。

為了弭平貿易夥伴的疑慮，波溫強調，這項政策不會影響既有合約。

他補充說：「我們已與貿易夥伴密切協商，確保全球充分理解，澳洲始終是可靠的能源供應國。」

澳洲地理位置孤立，加上境內僅有兩座煉油廠，因此高度暴露在全球燃料供應中斷的風險之中。

隨著伊朗幾近封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），使全球約1/5燃料運輸受阻，澳洲將採取行動，加強燃料供應安全。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天宣布，將設置10億公升的國家燃料儲備，以防中東戰爭引發能源危機。

澳洲 以色列 伊朗 美國

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