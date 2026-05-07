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中東戰爭第68天》川普稱可能與伊朗達成協議 最新發展一次看

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導

美國以色列聯手攻打伊朗進入第68天，美國總統川普表示「非常有可能」與伊朗達成協議，但同時威脅若協議不成將恢復轟炸。伊朗則稱仍在審查美方提案。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國總統川普今天表示，在過去一天進行了「非常良好的會談」後，「非常有可能」與伊朗達成結束中東戰爭的協議。

川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「我們在過去24小時進行了非常好的會談，我們很有可能會達成一項協議。」

美國軍方今天表示，一架美國海軍戰機向一艘試圖突破華府對伊朗港口封鎖的油輪開火，並使其船舵失效。

美軍中央司令部（CENTCOM）在X平台發文稱，美軍警告稱這艘懸掛伊朗國旗的船隻違反了封鎖令，但船員未能遵守指示，因此一架美國F/A-18超級大黃蜂戰機「用20毫米機砲發射數發砲彈，使這艘油輪的舵失效」。

川普揚言，如果伊朗不同意達成結束戰爭的協議，他將恢復對伊朗的轟炸。

以色列軍隊總參謀長薩米（Eyal Zamir）矢言要瓦解真主黨（Hezbollah），並表示軍方已準備好在必要時對伊朗發動新一輪攻勢。

●伊朗動向

據當地媒體報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示，德黑蘭仍在「審查」美國提出結束戰爭的提案。

貝卡伊告訴伊朗學生通訊社（ISNA），德黑蘭將在「確定觀點」後，向關鍵調解國巴基斯坦傳達看法。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在X平台發文表示，德黑蘭期望在與美國的衝突後，中國能支持一個「新的戰後」區域框架。

●油價股匯動態

由於中東戰爭有望結束，全球油價今天大跌，美國股市則應聲上漲，因川普表示「非常有可能」與伊朗達成協議。

美國兩大主要股指標準普爾500指數和那斯達克指數連續第2天創下歷史新高，而國際油價基準北海布倫特原油則下跌7.8%，收在每桶101.27美元。

●其他國家及組織

一名與真主黨關係密切的消息人士指出，以色列今天對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊發動空襲，造成真主黨精銳部隊的一名高階指揮官身亡。

根據黎巴嫩衛生部的數據，在南部和東部的空襲中，至少還有11人喪生。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天告訴伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian），對阿拉伯聯合大公國民用基礎設施及荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）附近船隻的攻擊是「不合理的」。

馬克宏在會談後於X平台表示：「我對局勢持續升級表達深切關注，並譴責對阿聯民用基礎設施和數艘船隻的不合理攻擊。」

法國總統府另外表示，法國航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle）今天正駛向南紅海，為可能恢復荷莫茲海峽航行的任務預先部署。

作為伊朗與美國及以色列之間關鍵調解人的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天表示，他「希望」當前的談判動力將為中東地區帶來和平。

中東 以色列 伊朗 美國

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