外媒分析／川普反覆轉向找出口！伊朗戰爭的歷史評價曝光

美國總統川普對伊朗的態度三天內展現三次戲劇性轉向。上周末，他揚言要伊朗「付出更大的代價」，戰爭陰雲籠罩波斯灣；周二，白宮推出「自由計畫」，打著人道主義的旗號，宣稱要協助受困商船撤離，實則企圖削弱伊朗對荷莫茲海峽的控制；到了周三凌晨，他又改口表示，美伊朝向「完整且最終協議」已取得重大進展，因此暫停自由計畫，為談判讓路。

衛報分析指出，川普的反覆反映出無法迴避的現實：伊朗政權不太可能因為轟炸就崩潰垮台，也不會輕易放棄鈾濃縮權利；德黑蘭已證明它有能力封鎖荷莫茲海峽；而全面封鎖不只重創伊朗，也傷害美國與全球經濟。

川普政府彷彿被困在一個鐵箱裡，反覆碰壁，不斷尋找一個既不屈辱、也不至於陷入無止盡戰爭的出口。

但談判之路極其艱難。根據Axios與路透報導，美國、伊朗，以及調停的巴基斯坦正接近達成一頁「諒解備忘錄」。內容包括：宣布戰爭結束，啟動30天談判期，以解決伊朗核計畫、美國制裁與伊朗遭凍結資產等爭端，同時解除雙方對荷莫茲海峽的平行封鎖。

不過，30天實在太短，很難解決如此根深蒂固的問題，而且雙方似乎都相信，更打一輪能讓自己在談判桌取得更佳籌碼。這種心態讓任何和平協議隨時可能坍塌。此外，以色列勢必會反對任何未能解決伊朗飛彈庫或代理勢力行動的協議。

根據目前曝光內容，談判方案包括伊朗暫停鈾濃縮12年至15年，作為美方原本要求20年的折衷版本。新協議也可能要求伊朗永久恢復國際原子能總署（IAEA）檢查員進駐，並將其高濃縮鈾外運，甚至可能運往美國。作為交換，伊朗被凍結的數十億美元資產將分階段解凍，制裁逐步解除。

但有個關鍵問題永遠無法獲得解答：如果不發動戰爭，而是透過持續的談判，能否以外交手段取得同樣的進展。

這場戰爭付出了極其慘痛的代價。截至目前，超過5,000人死亡，包括在首日空襲中罹難的120名小學生，而這還未計入黎巴嫩的傷亡。戰爭每天消耗20億美元，聯合國人道事務主管佛萊契（Tom Fletcher）表示，這筆錢若投入人道救援，「本可拯救約8,700萬人的生命」。

此外，戰爭可能導致3200萬人陷入貧困，而對能源與化肥供應的衝擊，更將帶來長達數年的全球經濟與環境成本。

衛報最後給出評價：即使戰爭結束、川普成功推動新的和平方案，這場衝突幾乎肯定會被列入歷史上最無意義的戰爭之一。