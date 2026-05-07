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川普為何急與伊朗停戰？前美官員：不想以「懇求者姿態」面對習近平

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）2025年10月底與中國國家主席習近平（右）在南韓舉行雙邊會談。路透
美國總統川普（左）2025年10月底與中國國家主席習近平（右）在南韓舉行雙邊會談。路透

一名區域消息人士向CNN透露，伊朗一直在審視美方提出的終戰方案，預計將於7日透過斡旋方向美方提交回應。另有消息人士指出，美伊雙方正朝達成協議、結束戰爭的方向推進。美國一位前國防部官員則指出，美方急於推動終戰協議，與美國總統川普5月中旬即將訪問北京有關。

華爾街日報報導，川普預計於5月14日至15日訪問中國。前美國國防部負責中東事務的副助理部長、曾任美國駐以色列大使的夏皮羅（Daniel Shapiro）指出，中東戰爭若持續下去，川普與習近平談判時將處於被動地位，也會提高中國在與華府其他議題談判中的籌碼，包括台灣問題。

他表示：「川普有很強烈的動機，希望在下周訪問北京前結束這場戰爭。如果戰事仍在持續，他將以懇求者的姿態抵達北京，尋求習近平協助讓伊朗接受他的條件。」

夏皮羅進一步表示，波斯灣戰爭持續下去，也會削弱美國在印太地區對中國的嚇阻力，同時強化中國國家主席習近平將美國塑造成「破壞穩定力量」、中國則是「負責任大人」的論述。他說：「如果戰爭結束，川普就能專注在他最感興趣的經濟協議上。當然，伊朗也理解這些局勢變化，因此在談判中握有更多籌碼，只願意接受一份非常有限的協議。」

夏皮羅在「X」發文指出，川普近來試圖透過多項做法降低與中國的緊張，包括延後批准對台軍售、未在日本首相高市早苗與中國的公開交鋒中表態支持，以及對中國在南海再度採取挑釁行動時反應有限，希望在去年圍繞關稅與關鍵礦產的爭端後穩定美中經濟關係。川普目前也正關注中國是否將大規模採購美國黃豆與飛機，甚至建立新的委員會或機制，以處理雙方貿易與投資問題。

他認為，習近平將試圖要求川普在台灣議題上釋出訊號，希望美方把對台灣獨立的立場，從「不支持」調整為「反對」，這雖然只是細微變化，但具有重要意義。不過截至目前，川普仍拒絕這樣做。

夏皮羅認為，若川普在戰爭尚未解決、甚至再度升級的情況下前往北京，他在「川習會」中的地位與談判籌碼都將明顯削弱，而伊朗也清楚這一點。

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