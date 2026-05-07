川普：油價就算漲到200元 伊朗戰爭也值得

川普總統6日表示，他對於伊朗戰爭未將油價推得更高感到訝異，但「即便每桶油價漲到200元，這場衝突也值得」。紐約時報分析，飛彈依舊飛來飛去，白宮卻堅持伊朗戰爭已結束，美方可能需要更重大的讓步才能止戰。

川普6日在橢圓形辦公室告訴記者：「我以為油價會漲到200元或250元，你們感到驚訝，我也很訝異。但即便油價漲到200元，(這場戰爭)也是值得的。」

華爾街日報報導，戰爭擾亂能源產業並推高油價，全球基準布倫特原油價格在衝突爆發後，從每桶約75元飆升至100元以上，6日約每桶101元。

美國汽車協會6日表示，美國汽油價格突破每加侖4.5元，創下2022年7月以來新高。

紐約時報報導，美伊戰爭停火協議一個月前生效時，川普明確表示，若伊朗不停止核計畫或不重新開放荷莫茲海峽，戰機將重返伊朗空域。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)5日在白宮記者會上說：「『史詩狂怒行動』已結束，我們實現了該行動的目標。」

對白宮而言，堅稱戰爭已經結束，是其試圖將這場引發川普總統任內最大政治危機的戰爭拋諸腦後的最新一輪政治說辭。然而，僅僅宣稱戰爭結束，並不代表事情真的如此。飛彈仍在天際飛竄，美伊都堅稱掌控荷莫茲海峽航運。

五角大廈統計，美軍在38天的密集軍事行動中攻擊約1萬3000個目標，但川普2月28日揭示的五大戰爭目標，確保伊朗永遠不會擁核武、摧毀其飛彈與發射台、摧毀海軍、終結伊朗支持黎巴嫩真主黨(Hezbollah)與巴勒斯坦哈瑪斯(Hamas)的能力，並為伊朗人民推翻政府創造條件；就現況來看，僅達成摧毀海軍一項。

美方情報評估顯示，伊朗泰半飛彈與發射台還在，核武庫也完好無損。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)5日證實，停火協議生效以來，伊朗已對美軍發動十多次攻擊，但「都低於重啟主要軍事行動的標準」。

紐時引述幾位官員和分析家說，川普正試圖找到結束伊朗戰爭的靈丹妙藥，但這或許根本不存在。目前德黑蘭認為己方占上風且能繼續承受經濟壓力，川普會先撐不住能源價格上漲。美方若不做重大妥協以保全德黑蘭顏面，伊方就不太可能達成協議。

總部在布魯塞爾的智庫「國際危機組織」伊朗計畫主任瓦艾斯說，每次施壓效果不如預期，川普就尋求新脅迫手段，但川普並不了解，無論施壓多大，只要不給伊朗一個體面的下台階和互惠協議，就無法與伊朗達成交易。