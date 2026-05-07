美軍戰損超過官方數字？華郵獨家揭露基地遭重創 專家：伊朗打得很準

華盛頓郵報6日獨家報導，衛星影像分析顯示，自美伊戰爭爆發以來，伊朗空襲已毀損或摧毀中東各地美軍基地至少228處建築與設備，包括機棚、營舍、燃料庫、飛機，以及關鍵雷達、通訊與防空設備，破壞規模遠超過美國政府公開承認或先前媒體報導的程度。

多家媒體在戰爭初期曾檢視相關損害情況，但華郵根據從戰爭開始至4月14日的衛星影像檢視後發現，還有更多目標遭到攻擊。這些基地主要由美軍使用，但也與駐在國軍隊及盟友共用

目前要取得中東地區衛星影像異常困難，兩家大型商業衛星公司Vantor與Planet已應最大客戶美國政府要求，在戰爭開始不到兩周後，限制、延後甚至無限期停止發布戰爭期間的中東影像，使外界難以評估伊朗的反擊情況。不過，具有官方背景的伊朗媒體從戰爭初期開始，便持續在社群媒體發布高解析度衛星照片，宣稱顯示美軍基地受損情況。

華郵此次調查是首批全面公開檢視中東美軍設施受損情況的報導之一，檢視超過100張由伊朗發布的高解析度衛星照片，並透過歐盟哥白尼衛星系統與Planet影像交叉比對，其中109張影像經驗證為真，另有19張因無法完成比對，因此未納入損害分析，同時並未發現伊朗影像遭到竄改。

華郵記者另外檢視Planet影像，發現10處未曾出現在伊朗公布影像中的受損或被摧毀建築。整體而言，15座美軍基地中，共有217處建築與11件設備受損或被摧毀。

華郵強調，這項評估只是根據現有衛星影像完成的部分統計。開源研究計畫「爭議地帶」（Contested Ground）調查員古德欣德（William Goodhind）表示，伊朗刻意瞄準多個基地的官兵住宿區，目的就是造成大量傷亡，不只設備、燃料儲存區與空軍基地基礎設施遭到攻擊，包括健身房、食堂與宿舍等軟目標也在火力範圍內。

檢視華郵分析結果的專家指出，這些損害顯示，美軍低估伊朗的精準打擊能力，未能充分適應現代無人機戰爭，也讓部分基地缺乏足夠防護。美國陸戰隊退役上校、現任戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問坎西安（Mark Cancian）表示：「伊朗的攻擊非常精準，沒有隨機彈坑顯示他們失手。」

部分損害可能發生在美軍撤離基地之後，因此這些設施已不再是優先保護目標。坎西安與其他專家也不認為，這些攻擊明顯削弱美軍轟炸伊朗的能力。

負責中東地區的美國中央司令部（CENTCOM）拒絕回應華郵提供的詳細調查摘要。一名軍方發言人則反駁專家對基地損害「嚴重」或代表「失敗」的說法，表示損害評估本身相當複雜，有時可能造成誤導，但未提供具體細節。該發言人表示，待衝突結束後，軍方領導層將能對伊朗攻擊做出更完整說明。