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美伊談判1頁備忘錄 擬暫停鈾濃縮、解除海峽封鎖

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國伊朗據傳正試圖敲定一份1頁篇幅的備忘錄細節，目的在結束敵對行動。這是雙方歷經數月僵局後的最新一輪協商拉鋸。

「國會山莊報」（The Hill）、美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，美國提出的這份備忘錄將建立未來針對伊朗核計畫談判的架構。一旦達成協議，將啟動為期30天的協商期，以處理核子訴求、解凍伊朗資產，雙方也將同步解除在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的過境限制。

美媒Axios報導，協議內容還包括伊朗承諾暫停鈾濃縮活動、川普政府解除制裁並釋出數十億美元遭凍結的伊朗資金。

● 核心條款：12至15年核緩衝期

Axios報導，美伊雙方正積極談判德黑蘭當局暫停鈾濃縮活動的期限。3名消息人士透露，這段緩衝期至少12年，另有1人認為期限可能為15年。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）則援引伊朗官員指出，談判代表正討論的其中一個想法是先暫停鈾濃縮12到15年，之後允許伊朗將鈾濃縮濃度限制在3.67%。目前德黑蘭已囤積濃度60%的濃縮鈾，而武器級鈾一般的定義是濃縮度達90%。

美國總統川普（Donald Trump）在接受公共電視網（PBS）訪問時透露，潛在協議條件還包括伊朗向美方運送境內濃縮鈾庫存，並承諾不運作其地下設施。

路透社指出，這份備忘錄初步不會要求任一方立即讓步，也未納入美方過去多次提出、但遭伊朗拒絕的部分關鍵要求，例如限制伊朗飛彈計畫，或停止支持中東代理武裝團體。

此外，消息人士透露，協議內容雖提及可能限制伊朗「未來」的鈾濃縮活動，但未觸及德黑蘭「目前」已囤積、超過400公斤近武器級的濃縮鈾庫存。美方過去曾要求伊朗交出這些庫存，以作為結束衝突的條件之一。報導指出，即使部分爭議要求似遭淡化，德黑蘭方面仍可能爭取更多讓步。

以色列憂讓步 川普發出最後通牒

以色列消息人士表示，以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正與川普政府官員會談，了解美伊談判的最新進展。這名人士指出，以色列擔憂美國可能在最後一刻作出讓步。

川普今天在一場活動中強調，美國對伊朗的局勢「掌控得很好」。他表示：「我們正在與非常有意願想達成協議的人打交道。至於他們能否提出令我們滿意的協議，就讓我們拭目以待。」

不過，川普稍早也警告伊朗官員切勿拒絕他政府的提案。他在自家社群媒體真實社群（Truth Social）發文表示：「如果他們不同意，轟炸行動就將開始，且不幸的是，規模與強度將遠超過以往。」

以色列 伊朗 美國

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