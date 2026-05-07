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川普：有望訪中前與伊朗達成協議

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國總統川普今天上午接受公共電視網（PBS）電話訪問時表示，他認為「很有機會」與伊朗敲定協議，有望在他訪問中國前達成。

川普（Donald Trump）定於5月14至15日赴北京進行國是訪問，屆時將與中國國家主席習近平會面，這將是美國總統8年多來首次訪中。

綜合法新社及PBS報導，川普指出，他感覺美國正接近達成協議，但他以前也有過同樣的感覺，因此仍需觀察後續發展。他還說，自己在下週造訪中國前可能達成終戰協議。

川普告訴PBS白宮特派員藍德斯（LizLanders）：「我認為這件事很有可能劃下句點，若沒有結束，我們必須回頭炸得他們體無完膚。」

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