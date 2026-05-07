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川普：伊朗盼達成協議 美國將從德黑蘭取得濃縮鈾

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，伊朗想要談判，並希望達成協議；美國在伊朗的進展非常順利，美方將從伊朗取得濃縮鈾。

路透社報導，川普（Donald Trump）在白宮一場活動中表示：「我們正在與非常希望達成協議的人打交道，那就看他們能否提出讓我們滿意的協議內容。」

伊朗則表示，他們今天正在審查美方提出的一份新方案。

先前有消息人士指出，華府與德黑蘭（Tehran）即將達成協議備忘錄，內容只有一頁，目的是要終結波斯灣戰爭，但伊朗的核計畫等棘手問題，則留待日後解決。

不過，川普表示，美國將從伊朗方面取得濃縮鈾。他在離開白宮活動時告訴一名記者說：「我們會得到它」。

川普對伊朗動武的核心目標之一，就是確保德黑蘭不會發展核武。根據國際原子能總署（IAEA）2025年5月報告，伊朗當時持有約400多公斤的60%高濃縮鈾。

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