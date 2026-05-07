美伊傳將達成終戰備忘錄 伊朗：正檢視美方新提案

伊朗今天表示，正在檢視美國的新提案。消息人士先前指稱，美伊當局接近達成一份一頁篇幅的備忘錄，旨在終止兩國在波斯灣地區的戰爭，但將延後處理伊朗核計畫等棘手議題。

根據路透社，美國新聞媒體Axios率先報導，美伊正討論一份一頁篇幅的14點備忘錄，旨在正式結束戰爭。一名巴基斯坦消息人士及一名了解調解情況的人士已證實這項消息。

這些消息人士指出，這份備忘錄後續將進入談判程序，議題涵蓋恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運、美國解除對伊朗制裁，以及同意對伊朗核計畫的限制安排。

美國總統川普表示，伊朗希望進行談判；巴基斯坦消息人士則指稱：「我們將很快敲定此事。我們已經接近了。」

伊朗學生通訊社（ISNA）報導，伊朗外交部發言人指出，德黑蘭當局很快將透過巴基斯坦傳達其回應。