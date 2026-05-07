彭博：伊朗評估美國和平提案 預計兩天內作出回應

彭博（Bloomberg News）報導，一位匿名知情人士透露，伊朗正評估美國提出的新方案，以結束雙方持續近10週的戰爭，預計未來兩天內透過調解方巴基斯坦作出回應。

根據這位知情人士，美國政府提出長度一頁的諒解備忘錄（MOU），如果伊朗接受，將促成荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）逐步重啟，美國也將解除對伊朗港口的封鎖。

這位消息人士指稱，有關伊朗核計畫的詳細談判將在後續階段進行，目前尚未達成任何協議。

消息傳出後，油價一度大跌逾10%，跌破每桶100美元，為4月下旬以來首見，之後跌幅收斂。全球股市與債市也因市場預期美伊有望達成協議而上漲。

該名消息人士提及，預計伊朗未來兩天將透過調解方巴基斯坦作出回應。

然而，半官方伊朗學生通訊社（ISNA）報導，美方計畫「包含過分且不切實際的提議，我國當局近日已嚴正回絕」，但該媒體未說明消息來源。