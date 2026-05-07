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美伊停戰看見新跡象 荷莫茲海峽有望逐步解封

經濟日報／ 編譯陳苓陳律安／綜合外電
美伊情勢依舊混沌，據傳伊朗正在評估美國提出的新停戰方案；而美方相信，兩國快要就這份備忘錄達成協議，荷莫茲海峽有望逐步解封。 路透
美伊情勢依舊混沌，據傳伊朗正在評估美國提出的新停戰方案；而美方相信，兩國快要就這份備忘錄達成協議，荷莫茲海峽有望逐步解封。 路透

美伊情勢依舊混沌，據傳伊朗正在評估美國提出的新停戰方案；而美方相信，兩國快要就這份備忘錄達成協議，荷莫茲海峽有望逐步解封。但美國總統川普隨後說，現在要準備簽署伊朗和平協議仍「為時過早」。

然而市場仍選擇往利多方向解讀，國際油價跌幅應聲擴大，美股四大指數6日早盤全面上攻，道瓊工業指數漲逾500點，費半一度衝破1.1萬點。

川普向紐約郵報表示，雖然有報導說兩國即將達成協議，但要規劃和談仍然太早，淡化處理兩國即將在巴基斯坦談判的可能性。他警告，若伊朗接受停火，戰爭會落幕、荷莫茲海峽也會重啟，若不接受，可能引發更激烈的軍事行動。

稍早，知情人士曾透露，伊朗預料在未來兩天，經由巴基斯坦傳達對提案的回覆。儘管雙邊尚未談妥，據了解這是戰爭爆發以來，兩國最接近達成協議的一次。美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納，正與數名伊朗官員，針對備忘錄展開直接與間接談判。

備忘錄長達一頁，內容包含伊朗須承諾暫停濃縮鈾計畫，美國同意解除制裁，並釋出數十億美元遭凍結的伊朗資金。依據當前版本，備忘錄將宣布戰事終結，開啟30天談判期，伊朗和美國將在這30天期間，逐步解封海峽。但倘若談判破局，美軍會重啟封鎖，或恢復軍事行動。

川普結束戰事的壓力日增，荷莫茲海峽遭封鎖，全球能源供給受阻，導致美國汽油價格已升破每加侖4.5美元，為2022年7月以來首見，讓共和黨在11月期中大選前更添壓力。

種種因素下，川普的「和平計畫」（Project Freedom），即美軍引導受困船隻通行荷莫茲海峽，實施一天就喊停，理由是與伊朗達成最終協議「大有進展」。

美方引導船隻的計畫，使美伊衝突再起，阿聯也遭飛彈飛彈攻擊，迫使華府堅稱，停火依舊有效。北京也罕見對此公開發言。中國外長王毅呼籲伊朗外長阿拉奇繼續談判，並說恢復敵對是不明智的。

川普多次表示談判出現進展，但最後都不了了之。爭議點包括荷莫茲海峽控制權、美國要求伊朗停止濃縮鈾計畫。川普當局還說，伊朗內部分歧，提高談判難度。

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