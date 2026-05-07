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媒體報導稱美國認為接近與伊朗達成協議 油價一度跌破100美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

國際油價6日連續第二天下跌，布蘭特一度跌破100美元大關，主要因美國媒體報導稱美國認為接近與伊朗達成協議、以結束這場持續近十周的戰爭。

布蘭特原油在倫敦一度下跌11.9%，至每桶96.75美元；西德州原油跌幅超過13%，90美元關卡一度失守。歐洲天然氣價格一度跌11%。

Axios報導稱，美伊接近達成一份一頁的備忘錄以結束戰爭。報導還說，該備忘錄將包括雙方解除對荷莫茲海峽的限制，不過該協議尚未最終敲定。

瑞銀分析師史陶諾渥表示，「油價目前更多是在對市場情緒的變化作出反應，而不是由供需基本面驅動，這主要是受到美伊可能達成協議消息的影響。市場仍不清楚何時能夠恢復通過荷莫茲海峽的運輸。」

 自美伊衝突爆發以來，國際油價已上漲約40%，數億桶來自波灣的原油無法進入全球市場。目前，這一關鍵通道運輸受到雙重封鎖限制：伊朗阻礙航運，而美國則阻止船隻進入伊朗港口。

不過，即便和平談判取得突破，相關效應傳導到能源市場仍需要時間。挪威國家石油公司表示，即使荷莫重新開放，石油供應恢復到正常水準也需要約半年時間，天然氣需要更長時間。

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